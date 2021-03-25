Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler'den Ödül Aldı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, yapmış olduğu proje ile Birleşmiş Milletler kalkınma programı Türkiye Ofisi tarafından bu yıl ilk kez verilmiş olan Küresel Amaçlar Eylem Ödülü’nü almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ve çevreye ilişkin farklı çalışmalara yapmış olduğu yararlardan dolayı Birleşmiş Milletler, Cumhurbaşkanı eşi Emine Erdoğan'a ödülünü verdi.

Tören, Baştepe Devlet Konukevi'nde düzenlendi. Birleşmiş Milletler Türkiye mukim temsilcisi Claudio Tomasi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a Birleşmiş Milletler tarafından verilen ödülü takdim etti. Emine Erdoğan'a verilen ödül sırasında konuşmalar yapıldı. Sıfır Atık Projesi'nin, Birleşmiş Milletler’in sorumlu üretim ve tüketim amacı ile yaptığı katkılar sebebiyle UNDP Türkiye tarafından verilen küresel amaçlar Eylem Ödülü sahibine teslim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ödül alma takdimi sonrasında bir konuşma yaptı ve hissettiklerini belirtti. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ofisi ile birlikte özel bir farkındalığın ortak dilini konuştuklarını açıkladı ve çevre dostlarının yan yana ve hep birlikte olmasından büyük bir sinerji doğduğunu hissettiğini ifade etti. Birleşmiş Milletler tarafından verilen bu kıymetli ödülü, tüm güzel kalpler adına ve hayat enerjisine, doğaya adayan tüm insanlar adına aldığını belirten Cumhurbaşkanı eşi Erdoğan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Ofisi’ne şükran duyduğunu açıkladı.

Emine Erdoğan Thomas’ın görev süresinin sona ermesi ile ilgili teşekkürler de bulundu ve yeni görevinde başarılar diledi. Aynı zamanda Türkiye'yi evi gibi görmesi gerektiği konusunda da vurguda bulundu. Bunun yanı sıra insanın yapmış olduğu hataları temize çekmesi için son nefese kadar imkan bulunduğunu ve bu içinde bulunulan anda, bugünün yanlışlarının yarının doğrularına çevrilmesi için kullanılması gerektiğini söyledi. Bilimin gerçeği olan iklim krizinin de başta olmak üzere karanlık bir geleceğin yakında olduğu hakkında işaretler verildiğini dile getirdim.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, bilim insanlarının çevreye yönelik yaptığı açıklamalara da değindi ve doğanın korunması gerektiğini söyledi. Geleceğe daha iyi bir dünya bırakmak üzerine daha çok çalışma yapılması gerektiği konusuna vurgu yapan Emine Erdoğan, doğanın hem bugünün hem de geleceğin ortak mirası olduğunu ve bu mirasın fütursuzca tüketilmesinin asla kabul edilemez olduğuna değindi.