Emekliye müjdeli haber! Emekliye 206 TL Ek Ödeme Yapılacak

Emekli maaşları 2021 rakamları geçtiğimiz günlerde kesinlik kazanmıştır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu hakkında oldukça uzun zamandan bu yana mesai harcamaktadır. Ancak kesinleşen rakamların açıklanması için 4 Ocak tarihinin beklenmesi gerekmiştir. Zira bu tarihte 6 aylık net enflasyon oranları TÜİK tarafından duyurulmuştur. Duyuruların gelmesinden sonra;

Esnaf emeklilerinin,

Memur emeklilerinin,

SSK ve SGK emeklilerinin maaşları kesinlik kazanmıştır.

Zam oranları baz olarak alındığında aynı sonuçlar çıkmaktadır. Buna karşın maaşlara yansıyan rakamlar her daim farklı olacaktır. Çünkü emeklilerin aldıkları maaşlar birbirinin aynı değildir.

Emekli Maaşlarında 206 TL Fark Olacak!

Merakla beklenen emekli maaş farkları resmi olarak açıklanmıştır. Açıklamalar maaşlarda ortalama olarak 206 TL fark olacağı yönündedir. Farkların yüksek olması sayesinde enflasyon oranları yüksek olsa bile alım gücü zora düşmeyecektir. Emekli maaşları konusunda merak edilen konulardan bir diğeri de yatırılan rakamların neden farklı olduğudur. Ancak;

Kıdem farkları,

Dereceler,

Hangi kurumdan emekli olduğu net emekli maaşlarını kesinleştirmektedir.

Çalışırken ödenen prim miktarı kişiden kişiye göre değişim göstermektedir. Çünkü bazı kurumlarda primler yüksek maaşlar düşük tutulmaktadır. Bazılarında ise primler yüksek maaşlar düşük tutulmaktadır. İkinci kesimde olanların emekli maaşları diğerlerine göre daha yüksek olarak yatırılmaktadır.

Zamlı Maaşlar Hesaplara Ne Zaman Yatacak?

Memur emeklileri ayın 15’inde,

SSK emeklileri se 18 – 26 Ocak arasında maaşlarını temin edebileceklerdir.

konusu da merak edilmektedir. Zira emekliler için zamlı rakamları ne zaman görecekleri henüz netleşmiş değildir. Bu konu hakkında gelen bildiriler açıklamaların resmi olarak yapılmasına yol açmıştır.

Açıklamaların resmiyet kazanmasından sonra aslında maaş yatma tarihlerinde herhangi bir değişim olmadığı görülmüştür. Maaşlarını zamlı olarak çekmek isteyenler her zamanki şekilde temin edebileceklerdir. Zamlı oranlar altı aylık dönemde yeniden güncellenecektir. Böylelikle senelik zam sistemlerinin geçerli olduğu sonucuna da ulaşılmaktadır. Salgın kapsamında zam oranlarında olumsuz gelişmelerin yaşanmamış olması da vatandaşları sevindirmektedir.

3 Aylık Farklarda Rakam Ne Olacak?

Vatandaşlar emekliler için ocak zammı beklentilerinden sonra %8,36 rakamlarını elde etmişlerdir. Rakamların aylık olarak maaşlarda oluşturacakları fark ise ortalama 206 TL şeklindedir. Ancak herkes emekli maaşlarını aylık olarak almamaktadır. Bazı kesimlerin maaşları halen 3 ayda bir olarak ödenmektedir. Ödemelerini 3 ayda bir alanlar da net farkları hesaplarında göreceklerdir.

Maaşlarını 3 ayda bir alan emekliler için verilen fark rakamları 618 TL olarak açıklanmaktadır. Aylıklarını 3 ayda bir alanlar için de maaş çekme zamanlarında herhangi bir değişim olmamıştır. Değişimlerin olmaması emeklilerin daha rahat bir şekilde hareket etmelerini sağlamaktadır. Konu hakkında yeni bir bakanlık açıklaması gelmesi halinde var olan bilgiler anında güncellenecektir. Bu da kimin maaşını ne zaman çekeceğini bilmesi anlamına gelmektedir.

Emekliler 2021 Yılında İkramiye Alacak Mı?

Promosyon ya da ikramiye gibi ödemeler sadece çalışanların maaşlarında fark oluşturmaktadır. Emekli olan bireyler de değişen zamanlarda bahsedilen ödemeleri almaktadır. Emekli ikramiyeleri hakkındaki açıklamalar 2021 maaşlarının belirlenmesi ile netlik kazanmıştır. Emekliler;

Ramazan Bayramı,

Kurban Bayramı zamanlarında her zaman olduğu gibi yine ikramiyelerini alacaklardır.

İkramiye alımlarında herhangi bir talep gönderimi olmayacaktır. Zira zaten emeklilerin tüm bilgileri devlet sistemlerinde yer almaktadır. Bu sayede ikramiyeler başvuru olmadan otomatik bir şekilde hesaplara gönderilmektedir. Promosyon ödemeleri ise daha özel ödemelerdir. Bu tür ödemelerde farklar, maaşların hangi bankadan çekildiğine göre değişecektir. Bankaların promosyon miktarları resmi internet sitelerinde herkese açık şekilde yayımlanmaktadır.