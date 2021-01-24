Emekliye Kefilsiz, Düşük Faizli Kredi Kampanyasına 2 Yeni Banka Daha Katıldı

Pandemi nedeniyle zorlu ekonomik şartlarda ayakta kalmaya çalışan emeklilerimiz bankaların en cazip kredi kampanyalarını araştırıyorlar. Yeni yılda kredi kampanyalarında güncellemeye giden 2 banka emekliler için çok cazip fırsatlar sunuyor. Maaşını bu bankalardan alanlar veya maaşını taşımayı düşünenler için birbirinden avantajlı seçenekler sunuluyor. Düşük faizli kredi imkanına ek olarak emeklilere 2.250 liraya kadar promosyon ödemesi sunuluyor. Bu yazımızda emekliler için düzenlenmiş cazip kredi fırsatları ve avantajlı ürünler hakkında bilgilendirme yapacağız.

DENİZBANK EMEKLİ KREDİSİ 2021

2021 yılı itibariyle Denizbank emeklilere özel kredi kampanyasının duyurusunu yaptı. Maaşını Denizbank üzerinden alan veya maaşını taşımayı düşünen vatandaşlarımıza kefilsiz, 36 ay vadeli, %1.24 faiz oranından başlayan kredi seçenekleri sunulmaktadır. Bankanın faiz oranları 12 ay vade için %1.24, 24 ve 36 vade seçeneği için ise %1.39 şeklinde. Yeni faiz oranlarıyla emekliye en uygun krediyi veren banka Denizbank oldu. Örneğin 10 bin TL kredi kullanımı için hesaplama işlemleri şu şekildedir:

10 bin TL , 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanımında aylık taksit tutarı: 916,11 TL, 24 ay vadeli kullanımda 509,04 TL, 36 ay vadeli kullanımda ise 371,72 TL şeklindedir.

ING BANK EMEKLİ KREDİSİ 2021

Emekli vatandaşlara düşük faiz oranı sunan bir diğer banka ING Bank oldu. Maaşını bankadan alan emekliler için birbirinden cazip fırsatlar sunuluyor. İhtiyaç kredisi için faiz oranı %1.49 iken emeklilere 3.000 liraya kadar promosyon imkanı tanınıyor. Maaşlarını ING Bank'a taşıyan emeklilerimiz 750 TL promosyon, otomatik ödeme talimatı vermeniz durumunda 450 TL ek promosyon ve aylık her 750 TL harcamanıza üç yıl boyunca geçerli 50 TL ödeme yapılıyor.

ING Bank emeklilere özel %1.49 faiz oranıyla 36 ay vadeye kadar sizlerde kredi kullanımı gerçekleştirebiliriniz.

DİĞER BANKALARIN FIRSATLARI

Emeklilere özel kredi kampanyası ve cazip fırsat sunan diğer bankalar ise şu şekilde:

Garanti BBVA emeklilere özel 12 ay vadeli kredi kullanımı için %1.49 faiz oranı sunmaktadır.

Halkbank Mutlu Emekli kredi kampanyasıyla emeklilere 100.000 liraya kadar kredi fırsatı sunuyor. Bankanın faiz oranı ise %1.58

Şekerbank emeklilere 100 bin lira kredi kullanımı, 36 ay vade için %1.69 faiz oranı vermektedir.

TEB'den Emekliye Özel Kampanya dahilinde 36 ay vadeli kullanımlar için %1.51 faiz oranı sunuluyor.

Ziraat Bankası emekli vatandaşlarımız için 20 bin liraya kadar 36 ay vadeli %1.58 faiz oranlarıyla kredi imkanı veriyor.