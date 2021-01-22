Emeklilikte Yaşa Takılanlara Finlandiya Modeli Geliyor

Bahsedilen başlıklar ise;

Sigorta,

Prim,

Yaş şeklindedir.

Erken yaşta sigorta edinimi gerçekleştirenler prim e sigorta anlamında sorun yaşamamaktadır. Ancak yaşı belirtilen aralıkta olmadığı için pek çok insan emeklilik dilekçesi verememektedir. Bu da halk arasında yaşı beklemek olarak lanse edilmektedir. Emeklilikte yaşa takılanlar da aynı neden yüzünden ortaya çıkmıştır. Gündeme gelen yeni sistemler çerçevesinde bu kesimin yaşadığı sorunlar giderilmeye çalışılmaktadır.

Emeklilikte Yaşa Takılanlara Kimler Dahil Edilir?

Emeklilik hesaplamasının nasıl yapılacağı da emeklilikte yaşa takılanlar için önemlidir. Sistemin değişmesi halinde 1999 yılından önde işe girenler içeriklerin yeni olanlarından istifade edebileceklerdir. Burada işe girmekten kasıt sigorta kaydının gerçekleştirilmiş olmasıdır. Ana kayıt olmaması halinde resmi evraklar bazında yapılacak herhangi bir işlem de bulunmamaktadır. Formül;

Kadınlarda 20 sene,

Erkeklerde 25 sene prim ödemesi anlamına gelmektedir.

Gün bazında emeklilik hesaplaması yapılması halinde ise 5000 prim şartı olarak sonuçlar elde edilecektir. Yine de duruma göre alternatif sonuçlar elde edilebilmektedir. Çünkü bazı detaylar hesaplamaların en baştan yapılmasına gereksinim duymaktadır. İşlemlerin kesin sonuç vermesini isteyenler kurumlarından kendi bilgileri nezdinde hesaplama yapılmasını istemek zorundadır.

Finlandiya Modeli Ne Demek?

Emeklilikte Finlandiya Modeli farklı ülkeler tarafından uzun süreden bu yana uygulanmaktadır. Almanya da bahsedilen model üzerinden emeklilik sistemi geliştirmiştir. Ülkemizde emeklilikte yaşa takılan kişi sayısı oldukça yüksek olduğu için Finlandiya Modeli sık sık gündem yaratmaktadır. Peki nedir bu model?

Sigorta,

Prim alanlarında bir sorun olmaması gerekmektedir.

Bilindiği üzere ülkemizde emeklilik şartlarının tamamı yerine gelmeden dilekçe verilmesi mümkün değildir. Finlandiya modelinde ise durum bu şekilde ilerlememektedir. Örneğin bir kişi 60 yaşında emekli olacaksa 58 yaşında emeklilik dilekçesi verebilmektedir. Tabi bunun için ana şartlardan olan;

Sadece yaş yüzünden emekli olamayanlar dilekçelerinin ardından emeklilik onayı alacaktır. Fakat böyle emekli olunması halinde elde edilecek olan emekli maaşı normalden daha düşük olacaktır. Değişim göstermekle birlikte düşüşler aylık %2 ila %4 arasında belirlenmektedir.

Finlandiya Modeli Hakkında Son Gelişmeler

Vatandaşlar emeklilikte yaş sorunu yaşamamak adına Finlandiya Model’inin ülkemizde de aktif bir şekilde uygulanmasını istemektedir. Fakat bu sistemin ülkemizde uygulanması halinde bazı alanlarda özelleştirme yapılması gerekecektir. Üstelik yine herkes sistemden istifade edebilmek hakkını elde edemeyecektir.

Bu bağlamda çalışmalar halen devam etmektedir. Emeklilikte yaşa takılma sorununun giderilmesi adına meclis uzun tartışmalara neden olan görüşmeler yapmaktadır. Gerçekleştirilen görüşmelerden sonra Finlandiya Modeli uygulama kararı alınması halinde Resmî Gazete yayınları beklenecektir. Kararların bu yönde çıkması durumunda gerekli duyurular yapılacaktır. Henüz resmi birimlerden konu hakkında açıklama yapılmamıştır.

EYT Son Durum

Erken emeklilik sistemi farklı alanlarda da kendini göstermektedir. Bazı kişiler yaş yerine prime takıldıkları için emekli olamamaktadır. Devlet, konuyu bir bütün olarak ele almaktadır. Böylelikle emekli olmak isteyen her vatandaşın sorunu çözümlenmiş olmaktadır. Prim yüzünden yani gün sayısından ötürü emekli olamayanlar;

Erkeklerde askerlik borçlanması,

Kadınlarda doğum borçlanması yaparak erken emekli olabilmektedir.

Bu sistem işe gidilmeyen günlerin sonradan prim olarak ödenmesi üzerinden çalışmaktadır. Yaş yüzünden emekli olamayanlara henüz net karar bildiren açıklamalar gelmiş değildir. Fakat zaman zaman meclisten bu yönde kararların çıktığının da altı çizilmektedir. Bundan kaynaklı olarak EYT sorunu yaşayanlar için halen umut vardır.