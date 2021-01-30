Emeklilere Yılda 4 Kez Ek Tazminat Ödemesi Resmen Komisyona Girdi

12 milyon emekli vatandaşımızı yakından ilgilendiren yeni kanun teklifi mecliste görüşülmeye başlandı. 5510 sayılı yasada değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifiyle birlikte zorlu günler geçiren emeklilere rahat bir nefes alabilecekler. Kanun teklifinin kabul edilmesi durumunda emekli maaşları yükseltilecek ve pandemi sürecinde yılda 4 kez ek ödeme yapılacak.

EMEKLİLER İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ

Meclise sunulan yeni kanun teklifinin detayları şu şekilde:

Kanun Teklifinin Gerekçesi: Bilindiği üzere emekliler 12 milyonu aşan sayılarıyla ülkenin en önemli toplumsal gruplarından birisini oluşturmaktadır. Ücretli çalışan sayısının 18 milyon civarında olduğu bir düzlemde emeklilerin ne denli önemli bir grup olduğunu da izahtan varestedir.

Emeklilik; çalışmaya bağlı bir hak ve çalışma hakkının devamı niteliğindedir. Tam da bu sebeple emeklilerin sorunları çalışma hayatının sorunlarının önemli bir parçası olmaya devam etmektedir. Ömürlerinin en güzel yıllarını çalışarak tüketmiş olan işçilerin, emekçilerin yaşlılıklarını mutlu, huzurlu, refah içinde geçirmesi, devletin ve toplumun onlara en temel borcudur.

Ancak 8 milyonu aşkın yaşlılık aylığı alan emekli ve 4 milyon civarındaki hak sahibiyle birlikte emekliler asgari ücretin altında bir ücretle açlık sınırının da altında yaşamaktadır. Hazine katkısı ile aylık ödemeler 1500 TL'ye çekilmiş olsa da mevcut zamlar ve derinleşen ekonomik kriz karşısında, anlamsız kalmaktadır.

Emekliler 2000'li yılların başlarından itibaren hak kayıpları yaşamış ve yaşamaya devam etmektedirler. Bu mağduriyetin temel kaynağı ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'dur. 2008 yılında yürürlüğe giren 5510 sayılı yasa ile emekliliğe erişim hakkı zorlaşmış, emeklilik yaşı yükselmiş, emekli aylığı elde etme koşulları değişmiş ve emekli aylıkları düşürülmeye başlamıştır. Bu konuda yapılan çalışmalara göre, ülkedeki emeklilerin %71'i 56 ve daha yukarı yaştadır. Emeklilik yaşının yükseltilmiş olmasıyla emeklilerin yaş ortalaması önümüzdeki yıllarda daha da yükselecektir.

Çalışan ve iş arayan emekli sayısı 2003 yılında 1,5 milyonken 2017 yılı verilerine göre 4 milyonu aşmıştır. Geldiğimiz 2020 yılında ise bu sayı çok daha vahim boyutlara ulaşmış olduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Yine emeklilikte yaşa takılanların sorunları çözülmemiş, saray harcamalarına aktarılan bütçenin çok daha azı ile giderilecek olan bu mesele iktidarın keyfine bırakılmıştır.

Halihazırda salgın hastalık koşullarında emeklilerin yaşam hakları büyük risk altındadır. Çoğu emekli yurttaş, yaşları itibariyle hastalık bakımından riskli gruplar içerisinde yer almaktadırlar. Fakat buna karşın onlar için ek önlemler almak yerine iktidar, yasaklayıcı tedbirleriyle meseleyi ötelemektedir. Evinde koronadan ötürü ölü bulunan emeklilerin varlığı, devletin tedbir almak yerine yurttaşını gözden çıkaran yaklaşımını ortaya koymaktadır.

Diğer bir husus da, bunca sorunun öznesi ve mağduru olan emeklilerin hak arama mücadelelerinin engellenerek seslerinin kısılmasına yönelik yaptırımlardır. Emeklilerin kurduğu sendikalara karşı valilikler tarafından açılan kapatma davaları, mevcut sorunların çözüme değil, hasıraltı edilmesine dönük yaklaşımlardır.

Düşük ücretlerle geçinmeye çalışan emeklilerden ilaç ve muayene katkı payı adı altında yüklü maaş kesintileri de yapılmaktadır. Bu ise zorlu yaşam koşullarında bir de sağlıklı yaşam haklarından ödün vermeleri anlamına gelmektedir. Salgın koşullarında yaşlılara, kronik rahatsızlığı olanlara destek verilmeli, ilaç katkı payları alınmamalı, maaşları yükseltilmeli ve temel ihtiyaç malzemelerine zam yapılmamalıdır. Aksi halde emekliler yaşarlarken ihtiyaçları yok sayılarak adeta ölüme terk edilmiş olacaktır. Bu nedenle yaşlılık aylıklarının ülkedeki ekonomik gidişat da nazara alınarak yeniden ele alınması ve artırılması elzem hale gelmiştir.

Özet: Verilen kanun teklifiyle emekli vatandaşların aylık maaşlarının yükseltilmesi, 65 yaş aylığının arttırılması, hak kayıplarının önüne geçilmesi, salgın süresi boyunca yılda 4 kez ek tazminat ödemesi yapılması amaçlanmaktadır.

Söz konusu kanun teklifi HDP İstanbul Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç ve HDP Siirt Milletvekili Meral Danış Bektaş'ın ortak imzasıyla meclise girdi. Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor olacağız.