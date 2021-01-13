Emeklilere Büyük Müjde! Bunu Yapan emekliye 2000 TL İkramiye Verilecek

Emekli ikramiye miktarları 2021 yılına girilmesi ile birlikte netlik kazanmaya başlamıştır. İkramiyelerin yanı sıra ek ödeme ve promosyon gibi artılar da elde edilebilmektedir. Bu çerçevede;

Ramazan Bayramı,

Kurban Bayramı her sene olduğu gibi bu sene de ikramiye zamanıdır.

İkramiyelerin miktarları her çalışan ve emekli için aynı değildir. Miktarların değişim göstermesi kişilerin derece ya da kadrolarına göre belirlenmektedir. Bu çerçevede bireyler kendilerine ne kadar ek ödeme yatacağını ancak bireysel araştırmalar sonrasında öğrenebilmektedir. Promosyon ödemelerinin miktarını ayarlamak ise tamamen kişilere bağlıdır. Çünkü bankaların ne kadar promosyon vereceği aşağı yukarı tahmin edilebilmektedir.

Emeklilere Promosyon Ödemesi!

Bilmeyenler için emeklilere promosyon ödemeleri belli aralıklarla yapılmaktadır. Günümüzde emeklilerin maaşlarını kendi tercihlerine göre istedikleri bankalardan almaları mümkündür. Promosyon ödemeleri ise seçimi yapılan bankalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bankalar bazı dönemlerde maaşını kendilerine taşıyanlar için ek fırsatlar da sunmaktadır.

Yüksek promosyon almak isteyen emeklilerin banka duyurularını takip etmeleri önerilmektedir. Tabi promosyonun yüksek tutarlı alınabilmesi için belli şartların olgunlaşması da lazımdır. Bu şartlar arasında en çok bilineni süredir. Zira maaş bir banka üzerinden minimum 3 yıldır çekiliyor olmalıdır. Aksinin gerçekleştiği durumlarda promosyon ödemelerinin alınması ertelenmiş olacaktır.

Bankalar Promosyon Dağıtacak!

Bankalar, emekli maaşları üzerinden ciddi gelirler elde etmektedir. Bu neden yüzünden maaş bir bankaya taşındığında ek avantajlar da beraberinde gelmektedir. Yüksek promosyon veren bankalar için de aynı şey geçerlidir. Fakat promosyonlarda;

Maaşın ne kadardır aynı bankadan alındığı,

Maaş miktarları,

Taahhüt gibi ek araştırma konuları bulunmaktadır.

Her Bankanın Promosyon Miktarı Aynı Değil!

Bazı emekliler yüksek promosyon veren bankalara geçiş yapmaktadır. Dağıtılan promosyonlar ise özellikle acil nakit ihtiyaçlarında kullanılmaktadır. Ancak henüz 3 yıl maaş alma şartı yerine getirilmeden bu kez de farklı bir bankaya geçilmek istenmektedir. Böyle durumların gerçekleşmesi mümkündür. Bankalar geçiş taleplerinin olması halinde sadece alınan promosyonların geri ödenmesini istemektedir. Ödemelerde faiz talebinin bulunmadığı bilinmektedir.

Bankaların promosyon miktarları genel çerçevede birbirine benzemektedir. Bu neden yüzünden emeklilerin banka tercihleri sırasında zorlanmalarına denk gelinmemektedir. Normal şartlar altında;

1000 TL altında maaş alanlara 300 TL

Maaşları 1000 TL 2000 TL arasında olanlara 375 TL,

2000 TL üzerinde maaş alanlara 450 TL promosyon ödemesi yapılmaktadır.

Özellikle özel bankalar promosyon konusunda son yıllarda inanılmaz ataklar yapmaya başlamıştır. Temin edilen emekli maaş tutarına göre değişmekle birlikte 1000 ya da 2000 TL’ye kadar promosyon alınması mümkündür. Yüksek promosyonlarda belli taahhütlerin önceden verilmesi istenebilmektedir. Ancak taahhütler emeklileri zorlayacak cinste değildir. Çünkü genellikle belli süre maaşın aynı bankadan alınması istenmektedir.

Promosyon İçin Başvuru Nereye Yapılır?

Emeklilere promosyon başvurusu açılmış değildir. Zaten promosyon ödemeleri başvuru esasına göre yapılmamaktadır. Kolaylık olması açısından promosyon ödemelerinde otomatik bir sistem uygulanmaktadır. Sistem, kimlik numarasına göre ya da eşzamanlı olarak ödemeleri yapmaktadır. Ödemelerden sonra maaş çekimi ile aynı şekilde promosyon çekimi yapılması da mümkündür.

Emekliler, maaşlarını bankalara taşımaları halinde farkında olmadan promosyon ödemeleri ile alakalı evraklara da imza atmaktadır. Bu neden yüzünden ilk başvuru süreci promosyon başvurusu olarak ele alınabilmektedir. Ek bilgi alabilmek, eksik evrak varsa imza atmak adına maaş alınan banka ile iletişime geçilmesi önerilebilmektedir.

Emeklilerin promosyon ödeme zamanları da bankadan bankaya göre farklılaşabilmektedir. Promosyon zamanlarının kaçırılmaması açısından banka duyuruları da takip edilmelidir. Bankalar zaten böyle konularda aramayla bilgilendirme yapmaktadır.