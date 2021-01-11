Emeklilere 2021'de İlk Müjde! 355 TL Ek Zam İntibak Geliyor

Emekli maaş zam oranları milyonlarca emekli tarafından takip edilmiştir. Zam oranlarının açıklanması 4 Ocak tarihinden sonra gerçekleşmiştir. Bu durum tamamen enflasyon kesin rakamlarının yayımlanması ile alakalıdır. Zira;

İşçi,

Memur,

Esnaf fark etmeksizin emekli zamları enflasyon oranlarına binaen belirlenmektedir.

Zam oranlarının açıklanması emekli maaşlarını kesinleştirmiş değildir. Bu durumun nedeni intibak sisteminin gündeme oturması olarak açıklanmaktadır. Zira intibak düzenlemesinin gelmesi halinde açıklanan maaş rakamları yine artacaktır. Bu da emeklilerin özellikle salgın şartlarında daha kolay şekilde geçinebilmeleri anlamına gelmektedir.

Emeklileri Sevindiren Haber Geldi!

SGK ve SSK emeklileri için intibak düzenlemesi yapılacağı haberleri kulislerde dolaşmaya devam etmektedir. zam konusu yakın geçmişte yeniden gündem yaratmıştır. Ancak onaylanan sistemden tüm emekli vatandaşlar yarar sağlayamamıştır. Zaten bu neden yüzünden oluşan adaletsiz durumun ortadan kalkması adına görüşmeler yeniden başlamıştır.

Resmi birimler tarafından gerçekleştirilen görüşmelerden olumlu yanıt çıkması halinde emekli maaşlarında değişiklik olacaktır. Uzmanlar tarafından gelen açıklamalar maaşların 355 TL kadar artacağı yönündedir. Geçtiğimiz yıllarda meclis onayından geçen düzenleme sayesinde 2000 yılından önce emekli olanlar zamlarını almışlardır. Şimdilerde yeniden gündem haline gelen intibak sistemi içeriklerin 2000 sonrası emekli olanlar tarafından da kullanılması adınadır.

İntibak Düzenlemesi Masaya Yatırıldı!

İntibak talebi ilgili kurumlar tarafından çoktan sunulmuştur. Ancak sunulan talepler;

SGK

SSK emeklilerini kapsamaktadır.

bu durum memur emeklileri adına çalışan konfederasyonların da harekete geçmesine neden olmuştur. Çünkü intibak ödemeleri tüm emeklilerin ellerini rahatlatacak sonuçlar getirecektir. Memurların intibak talepleri de konfederasyonlar tarafından gündeme getirilmiştir. Görüşmeler sırasında intibak sorununa köklü olarak çözüm getirilmesi istendiği bildirilmiştir.

Milyonlarca Emekli 355 TL Zam Alacak!

İntibak görüşmelerinin Kamu Personeli Danışma Kurulu tarafından ele alınması beklenmektedir. Kurulda yer alan bireylerin ortak kararının olumlu olarak çıkması durumunda işin resmi hale geleceğinin altı çizilmektedir. Bu da emeklilerin aldıkları maaşların arasında var olan farkın indirgenmesi demektir. Sonucun olumlu çıkması halinde maaşlar daha adilane şekilde yatırılmış olacaktır.

Bilindiği üzere aynı kurumda çalışan kişilerin bile maaşları birbirinden farklıdır. Bahsedilen farkın meydana gelmesinde;

Kadro,

Derece,

Kişilerin evli ya da bekar olmaları,

Çocuk sayıları gibi nedenler etkili olmaktadır.

Emekli maaşları 2021 rakamları da ortak kurumlardan emekli olmuş bireylerin farklı maaşlar aldıklarını ortaya koymaktadır. İntibak düzenlemesinin bu alanda kendini göstermesi beklenmektedir.

Düzenlemenin resmi onay alması halinde maaş miktarı düşük olan emekliler zam göreceklerdir. 355 TL’ye kadar çıkması muhtemel olan zamlar sayesinde emeklilerin arasındaki maaş farklılık oranı indirgenmiş olacaktır. Sistem; düşük maaş sahiplerinin aradaki fark kadar ödeme temin etmesi şeklinde de açıklanmaktadır. Kim ne kadar ödeme alacak konusu ise ancak bireysel incelemelerin yapılması halinde kesinleşecektir.

İntibak Düzenlemesi ile İlgili Son Gelişmeler

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) intibak görüşmeleri 2021 hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınmaktadır. Ancak farklı konfederasyonların baskısı konunun gündem yaratmaya devam edeceğini göstermektedir. Bu tür nedenler yüzünden resmî açıklamaların kısa süre sonrasında gelme ihtimali büyüktür.

Konunun ilgi görmesi de kurum üzerinde olan baskıların artmasına neden olmaktadır. Zira sistemin onay alması halinde ortalama olarak 5 milyon kadar emeklinin yarar sağlaması beklenmektedir. 5 milyon emekli intibaktan yarar sağlayabilmek adına muhtemelen başvuru koşullarını yerine getirmek zorundadır.

İşler resmiyet kazanmadığı için intibak başvurusu konusunda da kesin veriler bulunmamaktadır. Ancak açıklamaların gelmesi ile birlikte SGK başvurusunun gerekli olup olmadığı konusu gün ışığına kavuşmuş olacaktır.