Emekliler Maaşlarını Alamadı Ayaklandı! İran’da Emekliler İsyan Etti

İran genelince binlerce emekli vatandaş hakları için isyan etti. İran hükümeti zor zamanlar yaşadı. Halkın haklı tepkisini sonra olan olay ve detaylar haberimizde.

İran hükümeti zor zamanlar yaşıyor. Her ülke gibi onlar da korona virüs salgınından etkilendiler. Korona virüs salgının en çok hasar verdiği ülkelerden biri olan İran’da vaka sayıları da sık sık kontrollerden çıktı. Hastanelerin ve sağlık sisteminin çökme noktasından sık sık döndüğü İran’da işler hiç de yolunda gitmiyor.

Günlük vaka sayılarının 14 bine kadar çıktığı ülkede şu an vaka sayıları 7 bin 900 civarında. Fakat ölüm sayısı oldukça yüksek. Ülkede şu ana kadar 1,57 milyon vaka tespit edildi ve açıklanan korona virüse bağlı ölüm oranı 59 bin 409.

Korona virüs salgınını bu kadar ağır geçiren İran tabi ki bu durumun ekonomik yönünden de etkilendi. Ülkede sık sık kapanmalar ve ağır tedbirler alındı. Sağlık sistemine daha fazla bütçe ayrılmak zorunda kaldı. Artan giderleri ve azalan gelirler arasında ise İran halkı denge sağlayamaz oldu.

AMERİKA ETKİSİ

Fakat korona virüs salgınından daha çok ülkeyi etkileyen bir diğer konu da Amerika ve tutumları oldu. Amerika tarafından sık sık ambargo uygulanan ülkenin ekonomisi de oldukça zor zamanlar yaşadı. Dışta Amerikan etkisi içte de muhalifler ve korona virüs derken ülke ekonomisi ağır zararlar aldı.

Enflasyon ve faiz oranları ülkede hızla artarken halk daha da mağdur olmakta. Bunun yanı sıra ülkede işsizlik oranları da hiç iç açıcı değil.

EMEKLİLER İSYAN ETTİ

İran her ne kadar Orta Doğu’da ordu bakımından bir güç olarak dursa bile ekonomik anlamda zor zamanlarda.

Emekliler ise ülke genelinde isyana gitti. Sosyal haklarının ve maaşlarının artırılması için savaşan emeklilerin gösterileri ide adeta tüm ülkeyi kavurdu geçti.

SOFRAMIZ BOŞ

Emekliler ise hep bir ağızdan zülüm yeter soframız boş sloganları attı.

İran’daki emeklilerin istedikleri ise maaşlarının enflasyona göre artış gösterdi. Ne meclis ne devlet milleti düşünüyor da yine atılan diğer bir slogandı.

MEYDANLARDA TOPLANILDI

Gelen haberlere göre ise Tahran (başkent) İsfahan, Erdebil gibi daha farklı birçok ilde emekliler Sosyal Güvenlik binalarının önünde toplandılar.

Maaş ve sosyal hakları için savaştılar.

Emekliler kendileri maaşımız enflasyon oranında artsın ve bunun yanı sıra enflasyon pahalılık milletin belası gibi pankartlar da açtılar.

YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA MAAŞ ALIYORLAR

Emekli vatandaşlar ise İran’da ülke koşullarına göre yoksulluk sınırının altında maaş almaktalar. İran da ise emekliler tarafından meydana gelen ilk protesto bu değildi.