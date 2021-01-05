Emekliler Dikkat! Sakın Bu Ödemeyi Yapmayın! Bunu Yapanın Emeklilik Hakkı Yanıyor!

Emeklilik, milyonlarca çalışanın kurduğu bir hayaldir. Yapılan araştırmalar özellikle salgın döneminde emekli olan insan sayısının arttığını göstermektedir. Bu çerçevede emeklilik şartları da yeniden gözden geçirilmiştir. Bilindiği üzere normal emeklilik için;

Yaş,

Sigorta,

Prim ödemesi şartları aranmaktadır.

Aranan şartların tümünün sağlanmasından sonra emekli olmak isteyen vatandaşlar dilekçeleri ile emekli olabilmektedir. Bu durumda çalışmaya devam edilmesi de mümkündür. Emeklilik konusunda bilinmesi gerekli olan farklı başlıklar da bulunmaktadır. Çünkü hatalı ödemelerin yapılması durumunda çalışanlar fark etmeden emekli maaşlarını düşürebilmektedir.

Bunu Yapanın Emekli Maaşı Düşüyor!

Emekli maaşı neden düşer sorusunda farklı yanıtlar alınması mümkündür. Bu neden yüzünden sorunun bireysel bazda incelenmesi gerekmektedir. Ancak yine de genel sonuç prim ödemeleri kapısının çalınmasına neden olmaktadır. Daha önce de bahsedildiği üzere prim ödemelerinin yapılmaması demek emekli olunamaması demektir. Lakin birtakım ödemelerin yapılması ise emekli maaşlarını düşürmektedir.

Emekli olduktan sonra yüksek maaş almak isteyenlerin prim ödemelerini dikkatli bir şekilde takip etmeleri önerilmektedir. Bu kapsamda zaten gerekli olan açıklamalar çalışılan kurum tarafından gerçekleştirilmektedir. Peki emekli maaşı nasıl artırılır ya da prim ödemeleri toplu olarak geri alınabilir mi?

Emekli Maaşı Nasıl Artırılır?

Emekli maaşlarının yüksek olabilmesi için elbette ki farklı çözüm önerileri bulunmaktadır. Bu çözüm önerileri kişilerin çalıştıkları yerlere göre değişim gösterebilmektedir. Fakat yüksek emekli maaşı almak isteyenler;

İş hayatında süreklilik arz etmelidir,

Asgari ücretten daha yüksek maaş alınmalıdır,

Prim ödemeleri yüksek rakamlardan oluşmaktadır.

Prim Ödemeleri Hakkında

hakkında yapılan araştırmalarda prim ödemelerinin miktarı ilk belirleyicilerden biri olarak kabul edilmektedir. Bazıları istisna olmakla birlikte yüksek ödemeler yapanlar emekli olduklarında yüksek maaşlar almaktadır. Hayalinde 2.000 TL ya da daha yukarılarda emekli maaşı almak olan bireylerin çalışırken maaşları 3.000 TL’den yüksek olmalıdır. Bu neden yüzünden devamlı asgari ücret almaktansa farklı iş kollarının denenmesi daha iyi olacaktır.

Prim ödemeleri, emeklilik şartlarının en önemlilerinden biridir. Ancak çalışanlar bazı durumlarda ödenmiş olan primleri SGK üzerinden talep edebilmektedir. Prim iadesinin mümkün olduğu haller;

Emeklilik umudunun kalmamış olması,

Prim gününü yaşı gelmesine karşın tamamlayamayanlar,

Birden çok yerde çalıştıkları için prim üst sınırını aşanlar olarak sıralanabilmektedir.

Prim ödemelerinin alınması konusunda genellikle toplu alımlar gündeme gelmektedir. Çünkü çalışanlar ancak bu şekilde nakitlerini istedikleri biçimde değerlendirebilmektedir. Prim iade başvuru üzerine gerçekleşen işlemlerden biridir. Başvuruların yapılabilmesi için bir dilekçe hazırlanması istenmektedir. Hazırlanan dilekçe ise Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüklerine teslim edilmelidir. İadeler, başvuruların incelenip olay almasından sonra gerçekleştirilmektedir.

Prim Ödemelerini Alanlar Yeniden Emekli Olabilir Mi?

Toplu prim iadesi almak bir nevi emeklilikten feragat etmek olarak nitelendirilmektedir. Buna karşın prim ödemelerini alanların emeklilik konusunda şansları tükenmiş değildir. Bireyler yeniden sigorta kapsamında bir işe dahil olarak emeklilik şansını elde edebilmektedir. Tabi bu esnada sigortanın yatırıyor olması da gerekmektedir. Yeniden emeklilik sistemine giriş yapılabilmesi için istenen özel şartlar da bulunmaktadır. Şartları sağlamayanlar sisteme kabul edilmemektedir.

Prim iadesi alabilmek için bilindiği üzere bir dilekçe şartı vardır. Yeniden emeklilik sistemine dahil olmak isteyenleri de aynı şart beklemektedir. Yazılı olarak gerçekleştirilen başvurulardan sonra alınan toplam tutarın SGK birimlerine yatırılması da lazımdır. Böylelikle İHYA Sistemlerinden istifade edilebilmektedir. Yeniden emeklilik sistemine dahil edilenler;

Prim,

Sigorta,

Yaş kıstaslarını tamamlamak zorundadır.

Kıstasların tümünün sağlanması halinde emeklilik kapıları yeniden aralanmış demektir.