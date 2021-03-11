Emekli Orgeneral Edip Başer Vefat Etti

Emekli Orgeneral Edip Başer hayatını kaybetti, Eski Genelkurmay Başkan İlker Başbuğ, Başer'in ölüm haberini duyurdu. Başbuğ yapmış olduğu açıklamada, ‘’ Değerli komutanım sevgili abim emekli Orgeneral Edip Başer’i kaybettik, ifadesine yer verdi.

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Edip Başer in Hayatını kaybettiğini açıkladı.

Başbuğ, kişisel Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri dile getirdi, ‘’ Genç rütbelerden beri beraber olduğumuz kendisini tanımaktan her zaman onur duydum değerli komutanım sevgili abim emekli Orgeneral Edip Başer’i kaybettik üzüntümüz çok büyük’’ ifadesine yer verdi.

Edip Başer Kimdir?

Edip Başer, 1961 yılında önce Kara Harp Okulundan daha sonra ise 1963 yılında piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1970 yılına kadar Türk Kara kuvvetlerine bağlı olarak çeşitli birliklerde takım ve Bölük Komutanlığı yapan Başer 1972 yılında Harp Akademisi'nden mezun oldu. Başarılı askerlik hayatı boyunca önemli rütbelerde ve konularda çalışan Edip Başer, kurmay subay olarak brüksel'deki NATO uluslararası askeri karargahında Harekat Dairesi Cari Harekat Plan Subaylığı, Genelkurmay strateji plan dairesi şubesi kısım Amirliği, Kara Kuvvetleri genelsekreterliği, Cumhurbaşkanlığı muhafız Alay Komutanlığı görevlerini başarıyla yürütmüştür. 1986 yılında Tuğgeneral rütbesine terfi eden Edip Başer 1990 yılında Tümgeneral rütbesine terfi etti. 1994 yılında Korgeneral rütbesine terfi eden Başer bu rütbede Üçüncü Kolordu Komutanlığı görevinde yer aldı. 1998 yılında Organel rütbesine terfi etti , 30 Ağustos 2002 yılında ise emekli oldu. Emekli olduktan sonra da 2006-2007 yılları arasında PKK ile mücadele Özel Koordinatörü olarak görev yaptı. Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nde yönetim kurulu yapan Başer'in 2 tane çocuk vardır. . Hayatı boyunca önemli isimler ile çalışmış ve mesleki olarak önemli konumlarda bulunmuştur. Edip Başer'in ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2021, 21:54