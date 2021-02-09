Emekli olmayanlara müjde! Şimdiye Kadar Ödenmemiş Tüm SGK Primlerini Alabilirsiniz!

Bu durum;

Prim gün sayısının değişmesi,

Emeklilik için yeni şartlar getirilmesi gibi nedenler üzerinden açıklanmaktadır.

Vatandaşların bir kısmı emeklilik konusunda umutlarını kaybetmiştir. Ancak buna karşın sigortalı olarak çalıştıkları için prim ödemelerine devam etmektedirler. Bahsedilecek olan konu bu sorunu yaşayan vatandaşlar için geçerlidir. Zira bu kapsama giren çalışanlar prim ödemelerini SGK üzerinden temin edebilmektedir.

Sigorta Primlerinin Geri Alınması Mümkün

Ülkemizde emeklilik hakkı elde edilebilmesi için tek bir şart bulunmamaktadır. Çalışanların emekli olabilmeleri için;

Yaş sınırını geçmeleri,

Sigorta,

Prim ödemelerini tamamlamaları gibi şartların tamamını sağlamaları lazımdır.

Belli nedenler yüzünden uzun süreden bu yana çalışmalarına karşın emekli olamayanlar da bulunmaktadır. Bu tür çalışanlar acil nakit ihtiyaçlarında genellikle banka kredilerine yönelmektedir. Ancak emekli olmaktan yana umudun kesilmesi halinde toplu nakit ihtiyaçlarında farklı yöntemler kullanılmalıdır.

Sigortalı olarak çalışanlar SGK bünyesinde prim ödemeleri yapmaktadır. Primler maaşlardan otomatik olarak kesilmektedir. Emekli olunduktan sonra da gerek ikramiye gerekse maaş şeklinde primler geri alınmaktadır. Fakat talepler çerçevesinde prim ödemelerinin toplu şekilde alınması da mümkündür.

Emekli Olamayanlara Müjdeli Haber

Kimlik belgesi,

Dilekçe,

Başvuru formu, başvuru sırasında istenebilen ana belgeler arasındadır.

Emeklilik şartını yerine getiremeyenleravantajını kullanabilmektedir. Bu sistemin kullanılabilmesi için kişisel başvuru yapılması gerekmektedir. Başvurular ikamet edilen bölgede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden alınmaktadır.

Kurum yetkilileri bu aşamada kişileri zaten yönlendirmektedir. Yönlendirmeler sayesinde işlemler kısa süre içesinde tamamlanmaktadır. Sonrasında ise sıra inceleme aşamasına gelmektedir. Artık bu tür araştırmalar otomatik sistemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Böylelikle dilekçe tesliminden sonra çok beklemeden sonuç alınması mümkün olmaktadır.

Talepleri olumlu olarak sonuçlanan çalışanlar prim ödemelerini emekli olmadan alabilmiş olacaklardır. Tabi bu alımlar emeklilik adına atılmış olan adımların silinmesi gibi bir anlama da gelmektedir. Zaten bundan ötürü toplu prim ödeme talepleri emeklilikten umudunu kesmiş olan çalışanlarca verilmektedir.

Sigorta Prim Ödemeleri Toplu Olarak Yapılıyor

SGK prim iadesi konusunda resmi internet sitesi üzerinden açıklamalarda bulunmaktadır. Sisteme dahil olabilmek için yazılı başvuru gerekmesi de buradan elde edilmiş olan bilgilerden biridir. Aynı şekilde sistemden istifade edebilecek olan kişiler;

4/A (Hizmet akdine bağlı olarak çalışanlar.)

4/B (Kendi nam ve hesabına bağlı olarak çalışanlar.)

4/C kamu görevlisi konumunda çalışanlar.) olarak açıklanmıştır.

Sayılan kategorilerde sigortası devam eden çalışanlar başvurularından sonra ödemelerini toplu bir şekilde almış olacaklardır. Ödeme iletimlerinde kamu bankaları kullanılmaktadır. ya da normal maaşlar hangi banka üzerinden alınıyorsa ödemeler o hesaplara da yapılabilmektedir.

Yeniden Emeklilik Mümkün Mü?

Açıklandığı üzere Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden toplu nakit istemi gerçekleştirilmesi demek emekliliğin yanması demektir. Çünkü çalışalar o zamana kadar emeklilik için ödemiş oldukları primleri Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan almış olmaktadır. Ancak Prim ödemeleri emeklilik hakkının tamamen kaybedildiği anlamına gelmemektedir.

Prim ödemelerini toplu olarak almış olan vatandaşlar yeniden sigortalı olarak çalışmaya başlayabilmektedir. Bu süreçten sonra devletin farklı uygulamaları devreye girmektedir. Şartların olgunlaşması halinde primlerini devlete geri ödemeyi başaranlar emeklilik şansını yeniden elde etmiş olacaklardır. Ancak bahsedilen işlem çok kolay değildir. Bu neden yüzünden araştırmaların hem resmi internet sitesinden hem de detaylı olarak yapılarak hata oranının aza çekilmesi önerilmektedir.