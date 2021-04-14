Emekli Öğretmen Dolandırıcılara İnandı Oğluna ve Polise İnanmadı

Dolandırıcıların yeni hedefi bu kez de Nevşehir'de yaşayan 73 yaşındaki emekli bir öğretmen oldu. Telefon dolandırıcılarının kurban olmak üzere iken olaya polisin el atması ile birlikte emekli öğretmen para yatırmaktan son anda vazgeçti. Nevşehir'de yaşayan emekli öğretmen ilk olarak sivil ekibe inanmadı ancak resmi polislerin de gelmesi ile birlikte sonunda dolandırıldığına ikna oldu ve parasını yatırmaktan vazgeçti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki Ali B. ismindeki emekli bir öğretmen, telefon dolandırıcılarının kurbanı olmak üzereydi. 73 yaşındaki emekli öğretmeni arayan dolandırıcılar Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden aradıklarını belirtti ve Türkiye genelinde FETÖ soruşturması kapsamında operasyon yapılacağını, verilen hesaba para yatırılması gerektiğini söyledi.

73 yaşındaki adam ise dolandırıcıların söylediklerine inandı ve ilçedeki bankaya giderek kendi hesabından 5395 avro çekti. Kendisine söylenenleri dinleyip bankadan para çeken adam daha sonra ise taksiye binip il merkezine gitti. Orada bulunan bir banka şubesinde verilen hesap numarasına çekilen parayı yatırılması gerektiği söylendi. Aile fertleri ise bu olaydan şüphelendi ve güvenlik görevlisi olan Ali B.’nin oğlu Hüseyin B.’yi arayıp durumu haber verdi. Öğretmenin oğlu Hüseyin B., babasını arayıp dolandırıldığını ikna etmeye çalıştı ancak yaşlı adam bu duruma inanmadı. Son çare olarak polise devreye sokan oğlu bu şekilde babasının dolandırılmaktan kurtardı.

Sivil ekibin de yaşlı adamı ikna etmekte zorlandığı ancak resmi ekibin gelmesi ile birlikte, Ali B.’nin kendisine söylenenleri dinleyip verilen hesaba para yatırmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Sonunda dolandırıldığını anlayan 73 yaşındaki yaşlı emekli adam, polis nezaretinde çektiği parayı yeniden kendi hesabına yatırdı. Polis ise tekrardan her zaman yaptığı uyarılarını tekrarladı. Vatandaşları bu türdeki dolandırıcılara karşı uyararak telefonlarda kendisini savcı, asker ya da polis gibi tanıtan kişilere itibar edilmemesi gerektiği haberi verildi.