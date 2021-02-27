Elektrik Su Doğalgaz Faturalarını Dert Etmeyin! Devlet Elektrik Su Doğalgaz Faturası Müdahale ediyor

Koronavirüs pandemisinin etkilerini sürdürdüğü bu günlerde, vatandaşlar sosyal hayatın evlere çekilmesiyle birlikte, 2021 yılı itibariyle zam da gelen elektrik, su ve doğalgaz faturalarını düşürmek için çareler ararken müjdeli haber geldi! Elektrik, su ve doğalgaz faturalarını düşürecek bu gelişme vatandaşı sevindirecek. Son dönemde özellikle kış aylarında soğuk havanın etkili olmasından ötürü özellikle doğalgaz faturaları kabarık gelen vatandaşlar, haftasonu tüm gün, hafta içi akşam 21.00’dan sonra sokağa çıkma yasakları nedeniyle evlerinde kalıp fazla elektrik ve su tüketimi nedeniyle bu faturalarda da yüksek tutarlar görmüştü. İşte bu nedenle son dönemde artan yüksek fatura şikayetleriyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı!

BU YOLLA DOĞALGAZ FATURANIZI DÜŞÜREBİLİRSİNİZ

Doğalgaz aboneleri için önemli açıklama geldi! Doğalgaz Kombilerinde yapacağınız ufak dokunuşlarla doğalgaz faturalarınızda büyük indirimler sağlayabileceksiniz. Son dönemde ülkemizde yaşanan soğuk hava dalgası etkisi, dondurucu soğukların yaşanmasına sebep olmuş ve doğalgaz faturalarının da haliyle artmasına neden olmuştu.

İşte doğalgaz faturasını düşürmek isteyen vatandaşlara yeni öneriler sunuldu. Buna göre; kombi ve petek temizliği büyük önem taşıyor. Tasarruf açısından sorunsuz çalışan kombi ve petekler, daha az doğalgaz tüketimi sağlıyor.

FATURAYI 4’TE 1 ORANINDA AZALTABİLİRSİNİZ

Özellikle doğalgaz faturalarında 4’te 1 daha az fatura ile karşılaşmak yapılacak basit şeylerle mümkün hale gelebiliyor! Uzmanlar, doğalgaz faturasını düşürmenin yollarını arayan vatandaşlara peteklerini temiz tutmalarını öneriyor. Kombi bakımı da en geç 2 senede bir olmak üzere, bir uzmana yaptırılmalı. Ayrıca yalıtımlı binalarda termostat %15 daha tasarruflu çalışacaktır.

KOMBİ SEÇİMİ ÖNEMLİ

Doğalgaz aboneleri, doğalgaz faturalarında düşük tutarlar görmek için kombi seçiminde de dikkatli davranmalılar. Yoğuşmalı kombiler bu açıdan daha büyük tasarruf imkanı sunuyorlar. Hermetik kombi ise bugün halihazırda pek çok düzenleme ile yasaklanmıştır ve kullanımı da ayrıca faturayı yükseltecektir. Yoğuşmalı kombiler 50-55 derece aralığında çalışarak stabil fatura tutarını %20’ye kadar düşürmenize yardımcı olacaktır.

ELEKTRİK VE SU FATURALARINA İNDİRİM MÜJDESİ

Doğalgaz faturasında olduğu gibi elektrik ve su faturalarında da, bozulan muslukların tamiri, elektrik tesisatının yenilenmesi ile tasarrufa gitmek mümkün. Öte yandan Devlet de koronavirüs pandemisi sürecinde elektrik ve su faturalarını ödeyemeyen vatandaşlar için yardım elini uzatmakta kararlı. Özellikle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla gerçek ihtiyaç sahibi ailelere aylık 75 TL ila 100 TL aralığında elektrik faturası desteği PTT aracılığıyla sağlanmaktadır. Pandemi öncesinde de var olan bu yardım türü, halen başvurular üzerine gerçek ihtiyaç sahibi ailelere hane bazında sağlanmaktadır. Öte yandan su faturaları için belediyeler bünyesinde de birçok yardım çalışması yapılmakta ve ihtiyaç sahibi ailelerin su faturaları da askıda fatura vb. uygulamalarla ödenmektedir.

2021 yılı itibariyle yaşanan pandemi dolayısıyla Devlet, tüketiciyi korumak adına elektrik, su ve doğalgaza da daha cüz’i miktarlarda zam yapılması için tüm tedbirlerini almış durumda. Bu çerçevede faturaların geçmiş yıla oranla daha yüksek gelmemesi adına ilave çalışmalar da gerçekleştiriliyor.