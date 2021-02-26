Elektrik Faturalarını Devlet Ödüyor! 118 TL! Ödemekte Zorlananlar Dikkat

Ne yazık ki salgın önlemleri;

İşsizlik oranının artmasına,

Ekonomik sıkıntının yükselmesine,

Vatandaşların günlük giderlerini karşılayamamalarına neden olmuştur.

Aşı çalışmaları kesin sonuç verene kadar salgın önlemleri devam edecektir. Bu neden yüzünden devlet farklı destek sistemlerini sunmaya devam etmektedir. Fatura ödemelerini gerçekleştiremeyenler için fatura destek ödemelerinin verilmesi de aynı durumun sonuçlarındandır.

Dar Gelirli Vatandaşa Fatura Desteği

Merak edenler için devletten fatura desteği gelmiştir. İhtiyaç sahipleri en önemli faturalardan biri olan elektrik ödemelerini de gerçekleştirememektedir. Bu neden yüzünden ilk adım Askıda Fatura isimli bir proje üzerinden atılmıştır.

Askıda Fatura uygulaması İstanbul Büyükşehir Belediye önderliğinde başlamıştır. Sistem devlet ya da belediye bütçesinden bir götürüye neden olmamıştır. Sadece ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında bir köprü oluşturmuştur. Ancak uygulama yeterli alana ulaşamamıştır. Bu neden yüzünden devlet genel bir fatura yardım kampanyası başlatmıştır. Yardım önceki zamanlarda uygulanan sistemlere benzemektedir. Bu neden yüzünden hem taleplerinde hem de teminlerinde sorun yaşanması beklenmemektedir.

Faturaların 118 TL’si Devletten

Dar gelirli olan aileleralabileceklerdir. Fatura desteği özellikle kronik rahatsızlıkları bulunan vatandaşlara sunulmaktadır. Bu tür vatandaşlar yaşamlarını belli cihazlara bağlı olarak devam ettirmektedir. Gelen resmî açıklamalar kronik hastalıklara sahip olanların fatura desteğinin 200 TL’yi bulabileceğini göstermektedir.

Dar gelirli ailelere özel olan kampanya kapsamında ise faturaların 118 TL’si devlet tarafından ödenmektedir. Bu sayede temel tüketim birimlerinden olan elektrik kullanımından ötürü maddi sıkıntı yaşanmamış olacaktır. Yardımlardan istifade etmek isteyenlerin bireysel olarak başvuru iletmeleri gerekmektedir. Başvuruların geçerli olmaması halinde yardım alınması mümkün olmayacaktır.

Fatura Desteğinde Detaylar

Devlet elektrik fatura desteği konusunda detayları da resmi olarak duyurmuştur. Bilindiği üzere her hanede aynı sayıda birey ikamet etmemektedir. Elektrik tüketim oranları da buna göre değişim göstermektedir. Tüketim yardımlarında da hanede bulunan kişi sayısına göre hareket edilmektedir. Resmi olarak duyurulan veriler kapsamında;

1 ve 2 kişilik haneler için 59,25 TL (75 KW)

3 kişilik haneler için 79 TL (100 KW)

4 kişilik haneler için 98,75 TL (125 KW)

5 ya da daha fazla kişilerin yaşadığı haneler için 118,5 TL (150 KW) fatura desteği gerçekleştirilecektir.

Fatura destekleri diğer yardımlardaki tek kerelik ödemelerden biri olarak lanse edilmemelidir. Çünkü destek almaya uygun bulunan vatandaşlar bu rakamları aylık olarak temin edebileceklerdir. Rakamların her sene güncellendiği de bilinmektedir. Bu da enflasyon ve zamlara göre hareket edildiğini göstermektedir.

Fatura Destek Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Vatandaşların devlet fatura destek başvurusu yapmadan fatura desteği almaları mümkün değildir. Destek ödemlerinde bireysel olarak hareket en önemli detaylarından biridir. Başvurularını iletmek isteyenlerin Sosyal Yardım Hizmetler Genel Müdürlüğüne gitmeleri gerekmektedir. Başvurular buradan şahsi olarak alınmaktadır.

Fatura destek başvurularında bazı evraklar talep edilebilmektedir. Merkeze gitmeden evrak bilgisi alabilmek adına ALO 144 numaralı hattın kullanımı mümkündür. Ayrıca destek onayı için ikamet adreslerinin incelendiği de bilinmektedir. Yetkililer tarafından gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında destek alımına uygun olunup olunmadığının son kararına varılmaktadır. Mali durum değişmedikçe destek ödemelerinin alınmasına ara verilmeden devam edildiği de net bilgilerdendir.