El Sıkışmak Yasak… Tokyo Olimpiyatları’nda Sporculara 150 Bin Prezervatif Dağıtılacak!

Koronavirüs pandemisi birçok etkinliğin ertelenmesine ya da iptal olmasına neden oldu. Bunlardan biri olan Tokyo Yaz Olimpiyatları’nın 2021 yazında düzenlenmesi bekleniyor. Organizasyon komitesi, koronavirüs önlemleri kılavuzunda 33 sayfalık bir bildiri yayınladı ancak bazı detaylar kafalarda soru işareti yarattı.

‘Teması mümkün olduğu kadar aza indirgeyin’ dendi ama…

Diğer kurallar ne?

Kılavuzda atletlere “Başkalarıyla teması mümkün olduğu kadar aza indirgeyin” deniyor ve el sıkışma, sarılma, kucaklaşma gibi durumların yasak olduğu belirtiliyor. Buna karşın organizasyon yetkilileri, sporculara ücretsiz 150 bin prezervatif dağıtılacağını duyurdu.

Kılavuzda yer alan bilgilerde, sporcuların Japonya’ya varır varmaz, 72 saat içinde negatif koronavirüs testi sunması gerekiyor. Sporcular en az 4 günde 1 testten geçirilecek ve testi pozitif çıkanların yarışmalara girmesi engellenecek. Karantina zorunluluğu uygulanmayacak ancak enfeksiyon riskini en aza indirmek için, testi pozitif olanlar belli şartlara tabi olacak.

Japonya’da düzenlenecek olimpiyatlarda sporcuların restoran, bar ya da mağazaları ziyaret etmesine izin verilmeyecek. Açık alanda her zaman maske takılması şart olsa da, aşı zorunlu olmayacak.