Ekspertiz Dolandırıcılığı... 2. El Araç Alacaklar Dikkat!

Denizli’de yaşanan olayda, Pamukkale Üniversitesi’nde memurluk yapan Metin Özdemir, internet üzerinden bir otomobil ilanı için satıcı ile iletişime geçti ve aracı almak için Afyon’a gitti. Afyon’da, satıcının “aracın tek bir parça değişeni” olduğunu belirttiği Özdemir, satıcının tanıdığı ekspertize gitti. Ekspertiz, çamurluğun değiştiğini ve araçta onun dışında değişen olmadığını söyledi, bununla birlikte 53 bin 200 lira vererek aracı satın aldı.

Otomobilin yarısı kaynakla eklenmiş!

Otomobili aldıktan sonra Denizli’ye dönen Özdemir, arcın bakımlarını yaptırmak için sanayiye gitti. Ancak servisteki usta, aracın yarısının kaynaklı olduğunu söyledi. Bunun ardından aracı Denizli’de bir ekspertize götüren Özdemir, tek değişeni var denilerek satılan aracın yarısının, farklı bir otomobilden kesilerek kaynakla eklendiğini öğrendi. İlk defa bir araba satın aldığını belirten Özdemir, “Hayatımda ilk kez aldığım otomobilde hayal kırıklığı yaşadım. Bütün birikimimle satın almıştım, dolandırıldım. Aracı satın aldığım kişi sanki benimle dalga geçer gibi 'Sen de başkasına sat' dedi. Otomobilin binilecek durumu bile yok, can güvenliği yok. Ben yandım başkaları yanmasın. Otomobili temiz raporu veren eksper de şikayetçi olmamam için 1000 TL para teklif etti” dedi.

Özdemir’in avukatı ise, ikinci el araç alacak herkesin ekspertiz raporuna, bundan da ziyade ekspertizin güvenilir ve kaliteli bir merkez olmasına dikkat etmesi gerektiğini bildirdi.