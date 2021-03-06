Ekrem İmamoğlu'ndan Yavru Köpek Sitemi

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından sitem dolu bir paylaşım yaptı, İstanbul Beykoz'da çöp konteynırına atılmış şekilde bulunan 7 küçük yavru köpeğin videosunu paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu küçük yavrulara yapılan bu zulme sessiz kalmadı, sesini Twitter paylaşımı ile duyuran İmamoğlu, paylaşımda şu notu düştü, ‘’ Vicdan sahibi biri bunu yapmaz, Beykoz Çavuşbaşı'nda çöp konteynerine atılmış halde bulunan 7 köpek yavrusu itfaiye kurtardı ve bakım altına alındı’’ ifadesini kullandı.

İstanbul'un Beykoz ilçesi Çavuşbaşı Mahallesi'nde, kan donduran bir olay meydana geldi 7 küçük köpek yavrusunu çöp konteynırı acımasızca atıldığı öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri, olayın olduğu Çavuşbaşı Mahallesi'ne giderek 7 yavru köpeği kurtardı ve o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İçleri sızlatan bu görüntü, soğuk havada acımasızca ölüme terk edilen 7 yavruyu, kahraman itfaiye erleri kurtardı. Köpeklerin sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgiye ulaşılamazken köpeklerin çöp konteynırından kurtarılıp bakıma alındığı öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da, bu duyarsızlığı sessiz kalmadı ve itfaiye erleri tarafından paylaşılan bu görüntüyü kendi şahsi Twitter hesabından paylaşarak 7 küçük yavru konteynıra atılmasından tepki olarak bir sözleri ifade etti, ‘’ Vicdan sahibi biri bunu yapmaz, Beykoz Çavuşbaşı'nda çöp konteynırına atılmış halde bulunan 7 köpek yavrusu itfaiye kurtardı ve bakım altında alındı’’ ifadelerin kullandı.

Yavru köpekleri kimin neden konteynıra atıldığı ve bunun hangi haksız sebep ile yapıldığı henüz bilinmiyor. Yavru köpeklerin seslerinin duyulması üzere olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri çöplerin ağrısından yavruları kurtardı.

Bu caniliği ve acımasızlığı yavru köpeklere yapan kişi veya kişileri en kısa sürede kimliklerine ulaşılmasını ve gerekli yaptırımların yapılacağını umuyoruz.