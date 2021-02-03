Ekrem İmamoğlu, Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileriyle Görüştü

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, son dönemde rektör Melih Bulu’nun atanmasının ardından gösterilen yoğun bir şekilde sürdüğü Boğaziçi Üniversitesi’nde, öğrencilerle görüştü. İmamoğlu’nun görüşmesini, İBB Sözcüsü Murat Ongun duyurdu. Ongun, “İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmiş, öğrenci arkadaşlarımızla bir görüşme gerçekleştirmiştir” açıklamasını yaptı.

‘Gençlerle diyalog kanalları asla kapatılmamalı’ demişti

İBB Başkanı İmamoğlu, Boğaziçi’nde yaşanan olaylarla ilgili olarak sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada “Gençlerle diyalog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim” ifadelerini kullanmıştı.