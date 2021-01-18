Ekonomik Kalkan Paketi Duyuruldu! 20 Bin TL Ödenecek

Ekonomik İstikrar Paketi

Devlet kuruluşları vatandaşının yanında duruyor. Ödeme yönünden esneklik sağlamak ile beraber vatandaşına 20 Bin Tl’ye kadar destek veriyor. Gelir düzeyi 5 Bin TL altında olan bütün vatandaşlar bu destek için başvuru yapabiliyor. Başvurular devlet tarafından inceleniyor. Uygun görüldüğü takdirde en kısa zamanda dönüş sağlanıyor. Kredi süreci oldukça hızlı ileriyor.

Tüm dünyanın ve ülkemizin maruz kaldığı salgın önlemlerinin kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizzat kendi açıklama yaptı. Ekonomik istikrar kalkanı paketini ülkedeki çalışana, emeklilere, işverenlere ve tüm esnafa vereceğini açıkladı. Bu durum esnafı ve işvereni oldukça mutlu etti.

Pandemi sürecindeki ilk dalgada devlet kurumları birçok açıklamada bulundu bu açıklamalarda vatandaşa tam destek vereceğini açıkladı. Birçok maddi yardımda bulundu. Devlet desteğini vatandaşlardan esirgemedi. Covid-19 salgını başladığı günden bu güne kadar işsiz çalışanlara maddi destek yardımında bulundu.

Ekonomik İstikrar Paketinde Ankara

İkinci dalga korana virüsün ekonomik anlamda esnafı olumsuz etkilediğini görebilmekteyiz. Bu paket çalışanlara, işverenlere, vatandaşlara ve esnafa oldukça yararlı olacak. Ekonomik istikrar kalkanı paketinde ülkemizde çalışanlar emekliler esnaflar ve daha birçok alanda yer alan insanlara vereceğini açıkladı.

Ülkedeki birçok kesime bu paket ile destek verilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ekonomik istikrar kalkanı hakkında bir açıklama hazırladı. Bu sunumda Anadolu Ajansı muhabirlerinden bir çalışanın derlemesi oldu. Sunumdan öğrendiği bilgilere göre Hayata geçirilecek olan ekonomik tedbirler aşağıdaki şekilde aktarıldı.

Bu tedbirlerin karar aşamasında devlet oldukça titizlikle çalıştı. Gelişmeler son derece gündemde tutuldu. Gelişmeler Sadece vatandaşın yararına konuşuldu.

Vergi Ve Ödemeler Hakkındaki Gelişmeler

· 2 milyondan fazla vergi mükellefinin KDV muhtasar ve prim ödemeleri 6 aya kadar ertelendi.

· 65 yaş ve üzerinde olan aynı zamanda Kronik hastalığı olan vergi mükelleflerinin beyanname ve ödemeleri annemi süresince ertelendi

· Konaklama için vergisi 2021 Ocak ayına kadar ertelendi

· İl Özel idarelerinde belediye ve belediyelere bağlı kuruluşların tasarrufundaki taşınmaz mülklerin kira ödemesinde Mümkün Mertebe estetik sağlandı.

· Belediye resim 3 Ay ertelendi ve aynı zamanda 3 milyar liralık kaynak sağlandı.

· Mücbir sebep halinden yararlanan vergi mükelleflerine ek gelir vergisi mükellefi olarak 1,9 kişi daha mücbir vergi sebep hali kapsam alındı

Bankacılık Hakkında Gelişmeler

· Gelirlerinde değişiklik olan ve aynı zamanda firma sahiplerin bankalara olan kredi, faiz ödemelerine 3 ay öteleme geldi

· Devlet kurumları kamu bankalarından aylık 5000 liranın altında geliri olan ailelere temel ihtiyaç kredisi ve temel ihtiyacı paketi ismi altında destek vermeye başlandı.

· İşçi olarak çalıştırdıkları işçi sayısında azaltma yapmama şartıyla işe devam kredi desteği verilecek.

· İhracat yapan firmalara stok finansmanı desteği yapılmaya başlandı.

· Garanti kredi fonu limit artışı oldu bu limit 2 katına çıkarıldı.

· Gecikme de bulunan kredilerin takip hesabını aktarılmadan bekleme süresi olan 90 gün 180 güne çıkarıldı.

· Kobi'lere yönelik devlet desteği ve alacak sigortası 25 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkarıldı.

Çalışanlar Ve Emekliler Hakkında Gelişmeler

· Özel sektörde ya da tavuk kuruluşunda çalışan işçilere uzaktan çalışma modeli devreye alındı ve esnek çalışma koşulları sağlandı.

· Ücretli öğretmenlere ve düzeydeki öğreticilere ek ders ücretlerine karar alındı

Emekli maaşları 1500 TL‘ye çıkarıldı

İşçilerinin kısa çalışma ödeneğinden faydalandıran işletmeler durduğum durduğumuz durdurma kararı aldığında devlet tarafından 3 ay maaş desteği verilecek.