Eğlence mekânında ilginç koronavirüs deneyi!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da ilginç bir deney gerçekleştirildi. Koronavirüsün eğlence mekânında nasıl yayılacağını anlamak amacıyla bir parti gerçekleştirildi. Söz konusu eğlence mekânının 17.000 kişilik bir kapasiteye sahip olduğu ancak 1.300 kişiyle birlikte parti organize edildiği bildirildi.

Partiye katılan kişilerin koronavirüs tedbirlerine riayet etmeden eğlenmeleri sağlandı. Bu partinin hedefi "koronavirüs tedbirlerinin kaldırılacağı bir süreçte eğlence mekânlarının kontrollü bir biçimde faaliyet gösterip gösteremeyeceğinin anlaşılması" olarak aktarıldı.

Negatif test sonucu istendi

Söz konusu partide yer alacak olan herkesten 48 saat önce uygulanmış ve negatif sonuçlanmış bir test sonucu istendi. Partiye katılan kişilerden 5 gün sonra yeniden koronavirüs testi talep edildi.

Maskelerini çıkardılar

Öte yandan, partideki kişilerin maske ve fiziki mesafeye ilişkin değişik yönergeler doğrultusunda 6 farklı gruba ayrıldıkları görüldü. Parti esnasında çoğu kişinin maskelerini çıkardıkları görüldü. Katılımcılar, bu partinin heyecan verici olduğunu ifade etti. Katılımcılardan biri de partinin inanılmaz olduğunu belirterek, kendisini çocuk gibi hissettiğini dile getirdi.

Koronavirüs deneyinden elde edilen veriler, ilerleyen süreçte büyük bir ihtimalle esnetme kararlarının belirlenmesinde önemli olacak.

Hollanda'da koronavirüs önlemleri

Hollanda'da mutasyonlu koronavirüs nedeniyle vaka sayılarında artış görülmesine rağmen mağazaların kısıtlı bir biçimde tekrar faaliyet göstermeleri kararlaştırıldı. Söz konusu ülkede 2020 senesinin Ekim ayından beri bütün restoran ve barların ise kapalı olduğu biliniyor.

Sokağa çıkma yasağı önce iptal edilmiş, sonra uzatılmıştı

Hollanda'da sokağa çıkma yasağı 23 Ocak 2021 tarihinde getirilmişti. Söz konusu karar, 16 Şubat 2021 tarihinde Lahey Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ülkede saat 21.00 ile saat 04.30 arasında uygulanan sokağa çıkma yasağının insanların hareket hürriyetini ve mahremiyet hakkını ihlâl ettiğine ilişkin yerel mahkeme tarafından bir karar alınmıştı. Yerel mahkeme, sokağa çıkma yasağının herhangi bir şekilde yasal dayanağının bulunmadığını iddia etmişti.

Hollanda hükümeti söz konusu kararın ardından temyiz başvurusu yapmış, sokağa çıkma yasağının devam etmesi için yasal bir düzenleme getirmişti. Bu düzenlemeyle beraber 3 hafta süreyle hükümete olağanüstü yetkiler sunulmuştu. Hollanda hükümeti, böylece 15 Mart 2021 tarihine kadar sokağa çıkma yasağını uzatmıştı. Söz konusu yasağın yeniden uzatılıp uzatılmayacağı ise henüz bilinmiyor.

Hollanda'da koronavirüs tablosu

Hollanda'da şu ana kadar 1 milyon 123 bin 909 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı 15 bin 861 can kaybı gerçekleşti.