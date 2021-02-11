Ege’de Korkutan Deprem: 4 Büyüklüğünde Salladı!

Ege Denizi açıklarında 11.45’te yaşanan deprem korkuttu.. 4 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar tarafından hissedildi. Ege Denizi yakın dönemde birçok depreme sahne oluyor. İzmir’deki büyük depremin ardından artçı sarsıntıların sürdüğü Ege Denizi’nde yeni bir deprem yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD Deprem Dairesi’nin paylaştığı verilere göre 11.45’te Ege’de, 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir’de yeni yaşanan 4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Dikili ilçesinin 6,9 kilometre uzaklığında olduğu ve yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2021, 14:48