Efsanevi 1987 kışı nasıldı? Son Zamanların Gündemine Oturmuştu 1987 Kışı Geri Mi Geldi?

Meteoroloji tarafından ne zaman İstanbul için ağır bir kar yağışı verilse ya da kar geliyor dense hemen birileri gerek sosyal medyada gerekse etrafımızda 1987 kışını anlatmaya başlar. Hatta gelecek bu soğuk hava dalgasının da 1987 kışından beter olacağı söyleniyor. Peki bu herkesin anlattıkları sosyal medyadan da insanların dilinden de düşmeyen 1987 kışı nasıldı?

SİSTEMLER GELİŞMİŞ DEĞİLDİ

O dönemde 0 gün süren çok ağır bir kar yağışı olmuş ve başta İstanbul olmak üzere ülkemizin büyük bir kısmı kar altında kalmıştı. Bembeyaz örtü ise günlerce şehri terk etmemiş hayatı durma noktasına getirmişti. Peki tek nedeni hava koşulları mıydı?

Aslında hayır. Meteoroloji uzmanlarının da yetkililerin de defalarca tekrarladığı gibi kışın o kadar ağır geçmesinin en büyük nedenlerinden biri de hazırlıksız yakalanılmış olmasıydı. Meteoroloji için kullanılan sistemler o zamanlar bu kadar gelişmiş değildi. Yani karın bu denli ağır geleceği bilinmiyordu. Tüm İstanbul sabah gözlerini açtığında karın şiddetini görmüştü.

Hazırlıksız ağır bir kar yağışına denk gelince de ister istemez şehirde hayat durmak zorunda kalmıştı.

4 MART SABAH

Kar yağışı ise çok yoğun bir şekilde yapmıştı. 4 Mart 1987 gününde tüm İstanbullular gözlerini açtıklarında bembeyaz bir manzarayla karşılaştılar. Tüm yollar kapanmış şehir tamamen kara bürünmüştü. Santimetrelerce karlar her yerdeydi.

OKULLAR TATİL YAPILMADI

Birçok çocuk ise o halde okul için yola çıkmak zorunda kaldı. Okula gitmeye çalıştı. Bunun en büyük sebebi de Valilik tarafından okulların tatil kararının oldukça geç alınmasıydı. Fakat karar geç de olsa geldi. Bu seferde aynı çocuklar o yolu geri gitmek zorunda kaldı. Uzun ve zorlu bir gün olmuştu.

SU VE ELEKTİRİK YOKTU

Hazırlıksız yakalanılan kar nedeniyle şehirde altyapı sorunları çıktı. Yollar kapalıydı. Su ve elektrikler kesildi. Hizmet götürülemedi gerekli çalışmalar yapılamadı.

O zamanın valisi Nevzat Ayaz ise işyerlerinin açılmaması ve vatandaşların dışarı çıkmamasını istedi. Sadece ihtiyaçları gidermek amacıyla bazı kurum ve kuruluşlar açıktı.

Dönemin Belediye Başkanı Bedrettin Dalan tarafındansa son yüzyılın en ağır kışı açıklaması yapılmıştı. Halka stokların yeterli olduğu telaş yapılmamaları söylenmiş olası olumsuz olayların önüne geçilmeye çalışılmıştı.

HAYAT DURDU

Ağır kışa hazırlıksız yakalanınca İstanbul ilimizde hayat durdu. Vatandaşlar polis ekipleri tarafından evlerine götürüldü. Özel araçla bir yakadan diğerine geçmek yasaklandı.

1987 KIŞI GERİ GELDİ Mİ?

Son günlerde ise herkes tarafından 1987 kışı geri geldi deniliyor. Fakat uzmanlar ise aynı fikirde değil. Hem hava şartları günümüzden farklı hem de gerek altyapı gerekse teknoloji bakımından çok ilerideyiz. Aynı şekilde olumsuzlukların yaşanması için çok daha büyük bir kar yağışının gelmesi gerekiyor.