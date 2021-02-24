Economist: Karabağ, Türkiye ile Rusya'nın iş birliği yaptığı ilk yer değil!

The Economist, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere dair bir değerlendirmede bulundu. Söz konusu dergide, Türkiye ile Rusya hattındaki gelişmelere yer verilerek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından "sert güçlerin kardeşliğinin" kurulduğu ifade edildi.

"Bazı konularda ayrılık yaşandı"

Erdoğan ile Putin arasında "bölgesel anlamda siyaseti tekrar biçimlendiren ve sert bir güce sahip olan ortak bir bağ"ın bulunduğuna dikkat çeken dergide, Türkiye ile Rusya'nın Suriye ve Libya konusunda bazen ayrılıklar yaşadığını belirtti. Söz konusu dergi, Türkiye'nin Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan'ı desteklediğini, Rusya'nın ise Ermenistan'a destek verdiğini bildirdi.

"Türk SİHA'ları Rus tanklarını vurdu"

Dağlık Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan ordusunun kullandığı Türk SİHA'ları tarafından Ermenilere ait Rus tanklarının vurulduğunu kaydeden dergi, bu nedenle çatışmaların artacağına dair kaygıların arttığını hatırlattı.

"Erdoğan'la çalışmak hem keyifli hem güvenli"

Dergide, Putin'in "Erdoğan ile beraber çalışmanın hem keyifli hem de güvenli olduğunu" söylediği belirtildi. Söz konusu tutumun, Türkiye ile Rusya'nın farklı taraflarda bulunduğu Soğuk Savaş'ın bitmesinden beri en ciddi jeopolitik çalkantılardan biri olduğu ifade edildi.

"Hedef Amerika'nın hegemonyasını kısıtlamak"

Bu gelişmelerin çok kutuplu düzenin mevcut olması ve sert gücün kullanılmasına dair mesajlara sahip olduğuna dikkat çekildi. Rusya'nın hedefinin ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yeni hegemonyasını kısıtlamak olduğu belirtildi.

"Atatürk, Lenin'i müttefik olarak gördü"

The Economist, Batı'nın etkisini azaltmak için Rusya'nın Türkiye ile ilk iş birliği yaptığı yerin Dağlık Karabağ olmadığını belirterek, Atatürk'ün Bolşevik İhtilâli ve Osmanlı'nın yıkılışından sonra Lenin'in Batı'ya karşı müttefik olarak gördüğünü ifade etti.

"Erdoğan Putin ile farklı bir ilişkiye sahip"

Erdoğan'ın Rus lider Putin'le diğer liderlere göre farklı bir ilişkiye sahip olduğuna dikkat çekildi. "Hem Erdoğan hem Putin, verilen kararlara ilişkin diğerinin uygulama gücü olduğunun farkında." denilen yazıda, Erdoğan'ın ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ile imzalanan anlaşmaların bürokrasi nedeniyle farklı bir noktaya taşınabileceğinin bilincinde olduğunu ancak Rusya ile imzalanan anlaşmalar konusunda hiçbir kaygı taşımadığı belirtildi.