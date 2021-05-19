Economist Dergisinden Türkler ve Turistler Karşılaştırması

Haftalık olarak İngiltere'de yayınlanan Ekonomist isimli dergi Türkiye'de tam kapanma sürecinde turistlerin, alınan kısıtlama kararlarından muaf olmasını Bodrum'dan kaleme almış olduğu bir izlenim yazısı ile paylaştı. Türkiye'ye gelen turistlerin el üstünde tutulduğunu ifade eden Economist dergisi turizm sektörünün canlanması adına turistlerin Türk vatandaşları için alınmış olan kısıtlamalardan muaf tutulduğunu ülkeye gelen turistlerin boş sokakların ve denizin keyfini çıkardığını fakat aynı şekilde davranan Türklerin ise asgari ücretin üzerinde ceza ödediği bilgisini paylaştı. İşte İngiltere'de haftalık olarak yayınlanan Economist isimli derginin Bodrum'dan kalemi alınan bir izlenim yazısı paylaşması hakkındaki detaylar, dergide paylaşılan yazı ile ilgili önemli noktalar ve konu hakkında detaylı bilgiler…

17 Mayıs 2021 tarihinde sona eren tam kapanma döneminde alkollü içecek satışlarının yasaklandığı bilgisi ifade edildi. Fakat ülkeye gelen yabancı turistlerin ise otellerde bu içeceklerin serbest bir şekilde tüketebildiği açıklandı. Nisan ayında 60 bine kadar çıkan korona virüs günlük vaka sayısının azalmasının turizm için umut yarattığını fakat ülkede yaşayanların eve kapatılmasının ülke vatandaşları tarafından hoş karşılanmadığı yorumları yapıldı.

17 Mayıs 2021 tarihinde sona eren tam kapanması sürecinde bazı turistlerden de yorumlar alındı ve konu hakkında düşünceler paylaşıldı. İngiltere’de haftalık olarak yayınlanan dergide Bodrum'daki turistler ve Türkler ile görüşerek haftalık sayısında bu konu hakkında yorumlara da yer verildi. Bodrum'da çalışan Kaan Alpan isimli vatandaş bu yapılanın bir saçmalık olduğunu ve eğer zamanı geldiğinde kapanmanın uygulanmış olması durumunda şimdi normalleşme dönemine geçirebileceğini ifade etti. Kaan Alpan'ın yanı sıra Kazakistan'dan soyadı verilmeyen isminin ise Anara olduğu öğrenilen kişi Türk komşularının evde kapalı olduğu sırada yüzmeye gidemeyeceğini, bunu onlara yapamayacağını ve bunun bir adaletsizlik olacağını düşündüğünü belirtti.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 17:33