E-Devlet Üzerinden Yapılabiliyor! Başvurular Alınıyor

Devam eden Korona Virüs Salgını insanların hayatını yakından ilgilendirmektedir. Vatandaşlar salgın önlemleri ile birlikte;

Kapalı alanlardan uzak kalmaya,

Yeni mesai saatlerine alışmaya,

Sokağa çıkma kısıtlamalarına uyum sağlamaya çalışmaktadır.

Salgın kapsamında insanlar adeta evlerine kapanmış durumdadır. Bu sayede salgının yayılma hızının kontrol altına alınması sağlanmaya çalışılmaktadır. Salgının evlere kapatmasından sonra pek çok işlem için online sistemler kullanılmaya başlanmıştır. Sadece eğitimde değil alışveriş gibi gerekliliklerde de online sistemler kendini göstermektedir. Yapılan araştırmalar bu süreçte milyonlarca vatandaşın online alışveriş ile tanıştıklarını kanıtlamaktadır.

Salgın Pek Çok Alanda Değişime Neden Oldu!

Salgından korunmak isterken alışverişlerin büyük bölümü internet aracılığı ile gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Online alışveriş kapsamında olmayan firmalar da yeniliklere ayak uydurarak ürünlerini internet üzerinden pazarlamaya başlamıştır. Fakat pek çok vatandaş daha önce de bahsedildiği üzere internet alışveriş sistemi ile yeni tanışmıştır.

Hangi sitelerin kullanılması gerektiği,

Uygulama kullanım gereklilikleri,

Hangi kartların alışverişlerde güvenli olduğu tam olarak bilinmemektedir.

Üstelik alışverişlerinden istedikleri sonuçları alamayanlar karşılarında bir muhatap da bulamamaktadır. Elde edilen veriler hatalı ürün gönderimi sonucunda topun siteler ve firmalar arasında gidip geldiğini göstermektedir. Bu da otomatik olarak vatandaşların mağdur olmalarına neden olmaktadır. Ancak yetkililerden gelen açıklamalar böyle durumlarla karşılaşanların haklarını rahat bir şekilde arayabilecekleri anlamına gelmektedir.

İnternet Alışverişlerinde Dikkat!

Kaliteli internet satış siteleri kullanılmalı,

Güvenilir ve yüksek puanlı uygulamalar tercih edilmeli,

Kart bilgileri kimse ile paylaşılmamalı,

Hesap şifre bilgileri kişiye özel olmalı,

Ürün fotoğraflarından ziyade ürünün yazılı bilgilerine odaklanmalıdır.

yaparken belli konu başlıklarına dikkat etmek hatalı ürün gönderim riskini minimumlara indirecektir. Bu neden yüzünden internet alışverişlerinde dikkat edilmesi gerekenler vatandaşla paylaşılmıştır. Buna göre;

Verilen ayrıntıların tamamı sorunsuz alışveriş püf noktalarından biridir. Ancak toplu satış yapan siteler onlarca farklı firma ile çalışmaktadır. Bu da her şeye rağmen hatalı ürün gönderim riski oluşması anlamına gelmektedir. Böyle durumlarda ise yine sitelerin kalitesinden istifade edilecektir. Çünkü site, açıkladığı şartlar üzerinden ürünlerin iadesini gerçekleştirmektedir.

Tüketiciler Haklarını Arayabilir

Vatandaşlara online alışveriş tüketici hakları tanımlanmış durumdadır. Her gün yüzlerce vatandaş online alışveriş hataları yüzünden paralarından olmaktadır. Konu ise çeşitli haber sitelerinde işlenmektedir. Özellikle istediği ürünleri alamayanlar ve onun yerine farklı ürün temin edenler ciddi sıkıntı yaşamaktadır. Böyle durumlar genel manada sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen alışverişlerde yaşanmaktadır.

Resmi birimlerden gelen açıklamalar vatandaşların online alışveriş mağduriyetlerini de şikâyet edebileceklerini göstermektedir. Alışverişlerinden sonra mağduriyet yaşayanlar ilk olarak alışveriş yapmış oldukları site ile kontak kurmalıdır. Görüşmelerden istenen sonuç elde edilmediğinde ise sıra Tüketici Hakem Heyeti şikayetine gelmelidir. Hakem Heyeti, konuyu dikkatli bir şekilde inceleyerek gerekli yasal adımları atan bir kurumdur.

Başvurular E-Devlet Üzerinden Alınabiliyor

Online alışverişlerinden mağdur olanlar haklarını Tüketici Hakem Heyeti üzerinden arayabilmektedir. Heyet başvurulardan sonra konu hakkında gerekli olan araştırma sürecini başlatmaktadır. Üstelik başvuru sistemi zannedildiği gibi zor değildir. Vatandaşlar e-devlet girişi yaparak istedikleri şikayetleri kurum ile paylaşabilmektedir. Bu tür paylaşımlar tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Şikâyet için e-devlet girişi yapılabilmesi için ise;

Herhangi bir PTT şubesine giderek,

Mobil bankacılık işlemleri üzerinden,

İnternet bankacılığından şifre temin edilmesi gerekmektedir.

E-devlet kişiye özel şifreler üzerinden çalışmaktadır. Bir kere alınan şifreler değiştirildikten sonra her keresinde sorunsuz olarak kullanılabilmektedir. Sistem girişleri hem bilgisayarlardan hem de mobil olan cihazlardan gerçekleştirilmektedir. Giriş işlemlerinin tamamı veri koruma kalkanı içerisinde tamamlanmaktadır.