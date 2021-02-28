E-Devlet Üzerinden Yapılabiliyor! Başvurular Alınıyor

Vatandaşlar artık alışverişlerinin büyük bir kısmını;

İnternet üzerinden,

Hayata geçirilen mobil uygulamalardan,

Sosyal medya sitelerinden yapıyor.

Bazı vatandaşlar internet alışverişi konusunda nasıl adım atması gerektiğinin farkında. Bazıları ise ilk kez deneyimledikleri bu sistem yüzünden mağduriyet yaşıyor. İlgili devlet birimlerine gelen şikayetlerin sayısının artmasından sonra düğmeye basıldı. Bundan sonra online alışverişlerde de karşıda bir yetkili bulmak ya da hatalı alışverişler için şikâyette bulunmak mümkün.

Artık e-Devlet Üzerinden Başvuru Yapmak Mümkün

Salgın kapsamında açıklanacak olan online şikayetlerin sayısında inanılmaz bir artış yaşandı. Üstelik vatandaşlar mağduriyetlerini gidermek için bir yetkili erişim hakkı da elde edemedir. Bu neden yüzünden harekete geçen yetkililer e-devlet başvurusu ile Tüketici Hakem Heyeti’ne erişim hakkı tanımladır. Bundan sonra başınıza gelebilecek olan online alışveriş mağduriyetleri için bildirimlerinizi internet üzerinden güvenilir bir şekilde gönderebilirsiniz.

Sistemin e-devlet üzerine taşınması ile birlikte kullanım oranlarının ciddi bir şekilde artması bekleniyor. Ayrıca uygulama ile birlikte beklenen gelişmeler arasında sitelerin güvenlik sistemlerini yükseltmesi ve bulunuyor. Çünkü Tüketici Hakem Heyeti şikâyet alan firma ve siteler üzerindeki denetim oranlarını da artırıyor.

Vatandaşlar Mağdur Oluyor

Alışveriş sitesi mağazaya yönlendirmiş,

Mağaza iade talebini alarak ayakkabı gönderimini gerçekleştirmiştir.

Vatandaşlarının mağduriyetlerinin artmasında farklı örnekler verilmesi mümkün. Nermin Atilla isimli bir vatandaş yapmış olduğu açıklamada ayakkabı sipariş etmesine karşın kendisine terlik gönderildiğini ifade etmiştir. Üstelik bu alışveriş hemen herkes tarafından bilinen bir internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmiştir. Mağdur olan vatandaş hemen internet sitesinin yetkilileri ile görüştüğünü ancak sorununun çözülmediğini belirtmiştir. Sorun çözümü içim;

Fakat Atilla bu kez de sipariş ettiği ayakkabının gönderilmediğini fark etmiştir. Üstelik tüm bunların yaşanması için bir aya yakın süre harcanmıştır. Mağdur olan vatandaş mağazalar sorumluluk almadığı için ne yapması gerektiğini bilmediğini söylemiştir. Yetkililer de tam olarak bu tür konular üzerinden yaşanan sorunların çözüleceği açıklamalar yapmışlardır.

Hatalı Alışveriş Mağdurlarının Sayısı Artıyor

Bahsedilen örnek en çok şikâyet alan konulardan sadece biridir. Salgın kapsamında özellikle yabancı menşei olan ayakkabıların fiyatlarında da inanılmaz bir artış meydana gelmiştir. Yaşanan artış insanların internet üzerinden uygun fiyatlı ayakkabı temin etme araştırmalarına girmelerine neden olmuştur.

Satışlarını internet üzerinden orijinal olarak yaptığını iddia eden pek çok site, repkila ürün gönderimi yapmaktadır. Vatandaşlar durumu ürün ellerine geldikten sonra fark etmektedir. Geri de iade edilemeyen ürünler için de e-devlet üzerinden Tüketimi Hakem Heyeti başvurusunda bulunmak mümkündür. Lakin bahsedilen durumlar genellikle güvenlik konusunda garantisi bulunmayan sitelerde gerçekleşmektedir. Bu neden yüzünden online alışverişlerde site seçimi çok önemlidir.

Güvenilir Sitelerin Kullanımı Önemli

İnternetten alışveriş yapmak hem çeşit erişimi hem de daha uygun fiyat temini açısından önerilen bir uygulamadır. Üstelik internet alışverişleri sayesinde salgın kapsamında kapalı alanlara girmek zorunda kalmadan da ürün temin edilebilmektedir. Ancak temin edilecek olan ürünlerin güvenliği çoğunlukla tercih edilen sitelere bağlıdır. Siz de güvenliğinizi garanti altına alabilmek adına;

Uzun zamandan bu yana piyasada olan siteleri kullanarak,

Alışveriş yapılacak olan mağaza hakkındaki yorumları okuyarak,

Kredi kartı ya da banka kartı yerine sanal kart kullanarak bir yol haritası oluşturabilirsiniz.

Son olarak kartsız alışveriş imkânı sunan ve kapıda ödeme içeriği bulunan sitelerin kullanımı da önerilmektedir.