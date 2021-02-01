E-Devlet Uygulamasından Hemen Yapın! Yapmadığınız Takdirde!

Bu sistem vatandaşların;

Kimlik bilgilerini görüntülemelerini,

Kamu kurumları iş başvurusu yapmalarını,

Mal varlıklarını görüntülemelerini,

Farklı bakanlıkların sistemlerine giriş yapmalarını sağlamaktadır.

Uygulamanın özellikle salgın kapsamında kullanıcı sayısı maksimumlara ulaşmıştır. Zira uygulama sayesinde devlet destek ödemelerine de başvuru yapılmıştır. Fakat her alanda olduğu gibi bu alanda da yeni dolandırıcılar ortaya çıkmıştır. Bundan ötürü vatandaşlar resmî kurumlar tarafından uyarılmaktadır.

Dolandırıcılara Dikkat Edin

E-devlet dolandırıcıları aslında tam olarak site üzerinden dolandırıcılık yapmamaktadır. Vatandaşlar için ana siteye benzer bir site hazırlanmaktadır. Durumun farkına varmayanlar ya da acele işleri olanlar ise otomatik olarak istenmeyen sonuçlarla karşılaşmaktadır.

Bilmeyenler için e-devlet sistemi vatandaşların tüm bilgilerin içlerinde bulundurmaktadır. Dolandırıcılar bu neden yüzünden sistem üzerinden ilerlemektedir. Benzer sitelere bilgilerini giren vatandaşlar otomatik olarak hesaplarını kaptırmış olmaktadır. Üstelik pek çok birey bu durumun farkına da varmamaktadır. Şifresi çalınanlar için yeni şifreler;

PTT şubelerinden,

Mobil sistemlerden,

Web sitesinden alınabilmektedir.

Bu konuda asıl uyarı şifre çalınmasını fark edene kadar geçen sürede yapılabilecek işlemler üzerinden gelmiştir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Mehmet Zeki Adlı konu hakkında oldukça çarpıcı açıklamalara imza atmıştır.

Tapu Sahipleri Uyarıldı

Adlı tarafından yapılan açıklamalarüzerindeki dolandırıcılığın en çok tapu alanında gerçekleştirildiğini göstermektedir. Adlı bu neden yüzünden sorun için farklı çözüm önerileri üretmiştir. Elde edilen veriler akıllı cep telefonu olanların dolandırıcılıkla daha az karşı karşıya kaldığını göstermektedir.

e-devlet sadece web sitesi üzerinden işlememektedir. Sistemin bir de akıllı cihazlara uygun uygulaması bulunmaktadır. Vatandaşlar, uygulamayı herhangi bir ücret ödemek zorunda kalmadan cihazlarına indirebilmektedir. Bu sayede dolandırıcıların hedefi olma riski sıfırlanacaktır. Çünkü uygulama, sisteme doğrudan bağlantı kurmaktadır. Doğrudan bağlantılar hatalı web site kullanımının önüne geçmektedir.

Tapu Beyan Bilgilerini Güncelleyin

e-devlet uygulaması üzerinden pek çok farklı bilgiye erişim mümkündür. aynı şekilde vatandaşların bilgileri de bu alanlardan değiştirilebilmektedir. Zaten tapu ve kadastro bölümünün bu kadar çok kullanılmasının ana nedeni de budur. Ancak her ihtimale karşı önlemler alınması da mümkündür. Bunun için vatandaşların e-devlet girişi yapmaları gerekmektedir. Olası şifre unutma ve çaldırma durumlarından önce sisteme;

E-posta adresi,

Telefon numarası eklenmelidir.

Şifreler böylelikle PTT’ye gitmek zorunda kalınmadan yenilenebilecektir. Sistem üzerinden kendi isimlerine işlem yapılanlar bu durumu kısa mesaj ile öğrenebilmektedir. Bunun için ise sistem girişinden sonra “Tapu Telefon Bilgileri Beyan” kısmına gelinmelidir. Yönlendirmeleri takip edenler telefon numaralarını bu alana da eklemiş olmaktadır. Böylelikle herhangi bir habersiz adım anında kısa mesaj üzerinden öğrenilebilecektir.

E-Devlet Nasıl Kullanılır?

E-devlet giriş işlemlerinin yapılması da sistemin kullanılması da olabildiği kadar basit tutulmuştur. Çünkü sistemin 7’den 70’e herkes tarafından rahatlıkla kullanılabilmesi istenmektedir. İlk kullanımlardan önce vatandaşların kendilerine özel şifreler temin etmeleri gerekmektedir. İlk şifre alımlarında;

PTT şubelerinden,

Mobil bankacılıktan,

İnternet bankacılığından işlem görmek mümkündür.

Şifrelerini temin edenler ister web sitesi üzerinden ister mobil uygulama üzerinden girişlerini yapabilmektedir. Giriş için kimlik numarası ve şifre yazılması yeterli olacaktır. Güvenliğin artırılması için ilk girişlerden sonra şifre kişisel hale getirilmelidir. Yine aynı güvenlik nedenleri yüzünden şifrenin belli aralıklar çerçevesinde değiştirilmesi önerilmektedir. Bu sayede e-devlet uygulaması sorunsuz olarak kullanılmış olacaktır.