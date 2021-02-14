E-Devlet Kapısından Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme İşlemleri Nasıl Yapılır?

Özellikle her yılın sonunda çokça rağbet gören bu e-hizmet vatandaşlar tarafından zahmetsizce devlete olan borçlarını görme imkanına sahip olabilmektedir. Ayrıca borcu olan vatandaşın artık bir devlet dairesine gitmeden evden rahat bir şekilde borçlarını internet üzerinden ödeyebilmektedir. Peki, e-devlet kapısından vergi borcu nasıl öğrenilir? E-devlet kapısından vergi borcu nasıl ödenir? Vergimi Ne zaman ödeyebilirim? İşte, tüm ayrıntılara yazımızda. İsterseniz gelin birlikte göz atalım.

E-Devlet Kapısından Vergi Borcu Uygulaması

E-Devlet kapısında hizmete sunulan vergi borcu sorgulama işlemi Gelir İdaresi Başkanlığı altında vatandaşın hizmetine sunulmakta olup, 7/24 saat tüm vatandaşlara açık bir şekilde hizmet vermektedir.

E-Devlet Kapısından Vergi Borcu Nasıl Sorgulanır?

Adımda; e-devlet portalı olan www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Adımda; daha önce PTT’den temin etmiş olduğunuz e-devlet şifresi ve T.C. Kimlik Numarası ile giriş yapınız. Adımda; e-devlete giriş yapıldıktan sonra ana sayfanın üstünde yer alan arama kutucuğuna vergi borcu yazmanız yeterli olacaktır. Daha sonra karşınıza gelen adımları takip ederek uygulama sayfasına yönlendirilmiş olacaksınız. Gelen ekranın üst kısmında yer alan “toplam borçlarım” bölümüne tıklayarak varsa tüm borçlarınızı görebileceksiniz.

E-devlet kapısı üzerinden tüm vatandaşlar rahat bir şekilde devlete olan borçlarını rahat bir şeklide öğrenebilir. Borcunuzda var ise bunun vergi dairesine de gitmeden de internet üzerinden rahat bir şekilde ödeme şansına sahipsiniz. Bunun için şu adımları takip etmeniz yeterli olacaktır.

E-Devlet Kapısından Vergi Borcu Nasıl Ödenir?

E-devlet kapısı üzerinden vergi borcu ödemek aslında çok basit bir işlem. Bunun için https://www.turkiye.gov.tr/gib-intvrg-mukellefiyet-gerektiren-vergi-borcu-sorgulama-ve-odeme linkine tıklamanız yeterli olacaktır. Daha sonra “mükellefiyet gerektiren vergi borcu sorgulama ve ödeme” hizmeti altında bulunan uygulamaya git diyerek karşınıza gelen adımları takip ederek işleminizi rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Öte yandan yine karşınıza gelen ekrandan tüm aktüel borçlarınızı görebilir ve gelecek vergi borçlarınızın ayrıntılarına da erişerek öğrenebilirsiniz.

E-Devlet Kapısından Vergiler Ne Zaman Ödenebilir?

E-devlet kapısı üzerinden size ait vergi borcunuzu sorgulamak işlemini 24 saat boyunca yapabilirsiniz lakin borcu ödemek ise sadece 23.45 – 02.00 saatleri dışında ödeme işlemi yapılmaktadır. Çünkü bankalar ile yapılan mutabakat anlaşmaları sonucu sonrası 23.45 – 02.00 saatleri içinde ödeme yapılmamaktadır. Dolayısıyla bu saatler dışında ancak ödeme yapabilirsiniz.