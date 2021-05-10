Düzce'de Yeni Kütüphane Çalışması

Düzce ile ilgili olarak yeni bir düzenleme yapıldığı ve bir proje üzerine çalışıldığı bilgisi Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından açıklandı. Belediye Başkanı Faruk Özlü, Düzce için vermiş olduğu müjdelere bir tane daha kattı. Başkan Kültür Mahallesi'nde olan eski Kaymakamlık lojmanının kütüphaneye dönüştürüleceği bilgisini kamuoyu ile paylaştı ve kütüphaneye dönüştürülecek olan lojmanın Düzcelilerin hizmetine açılacağını söyledi. Konu ile ilgili olarak Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü önemli açıklamalarda bulundu ve eski Kaymakamlık lojmanının tahsisinin belediyeye alındığı bilgisini vatandaşlara duyurdu. Başkan Faruk Özlü, yapımı devam etmekte olan Millet Bahçesinin yanında duran lojmanın kütüphaneye dönüştürülerek hizmete açılacağı bilgisini verdi. Yeni kütüphanenin açılması ile beraber Düzce'nin çevresini değiştirecek projelerden biri ve aynı zamanda kentin en büyük yaşam alanı olan millet bahçesinin de çekiciliğinin artacağı duyuruldu. İşte Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'nün ahşap görünümlü kütüphane haline getireceği bina ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili detaylar ve konu hakkında merak edilen tüm bilgiler…

Düzce ile ilgili verilen müjdeler hakkında konuşan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, eski Kaymakamlık lojmanının kütüphaneye dönüştürülmesi ile ilgili olarak bazı açıklamalarda bulundu. Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü konu hakkında eski Kaymakamlık lojmanı olarak tanınan binaya belediyeye tahsis ettiklerini ve kütüphaneye çevireceklerini söyledi. Bunun yanı sıra, kent merkezinde bulunan ağaçlar arasında mevcut olan binanın ahşap görünümlü kütüphane haline geleceği bilgisi vatandaşlara verildi. Diğer taraftan, sıra kısa süre içerisinde ilgili projenin hazırlanıp ve özellikle gençlerin ihtiyaç duydukları, her an kullanabilecekleri ve yeşil bir alan içerisinde olacak kütüphaneye sahip olacağımız bilgisi duyuruldu. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Düzce'ye kazandırılmak üzere hazırlıklarına başlanan kütüphane çalışması ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalarını “Düzce’mize ve hemşerilerimize hayırlı olsun.” şeklinde ifadeler kullanarak tamamladı.