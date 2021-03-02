Düşük, Orta Riskli, Yüksek, Çok Yüksek Riskli İller Hangileri?

81 il risk oranlarına göre farklı renklere ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni düzenlemeleri vatandaşa bildirdi. Düşük, orta ve yüksek risk bulunduran illerin hangileri olduğu merak edildi. Ülke genelinde milyonlarca vatandaşı ilgilendiren konu Kabine toplantısı ardından vatandaş ile paylaşıldı. Peki yüksek riskli iller hangileri? İşte konu hakkında detaylı bilgiler…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısı ardından 81 ili renklere ayırdıklarını ifade etti. Bulundurdukları risk seviyelerine göre sınıflandırılan 81 il basın toplantısında vatandaş bilgisine sunuldu. Özellikle 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı ele alınarak iller renklere ayrıldı. Risk oranlarına göre kategorilere ayrılan illerin her hafta risk durumuna göre değerlendirme altına gireceği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

İl hıfzıssıha kurumunun valilikler başkanlığında farklılıkları gireceği bilgisi açıklandı. İller mavi, sarı, turuncu ve kırmızı olarak kategorilere ayrılırken ülke genelinde daha net bir tablo oluşmuş oldu. Sonraki günler için ise alınan yeni kararların hangi sonuçları doğuracağına bakılacağı bildirildi. İllerde görülen iyileşme ya ada kötüleşme durumuna göre tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi durumu söz konusu olabilir dendi.

81 il arasından en düşük risk bölgesi olanlar mavi renge, orta düzeyde riskli olan iller sarı renge, yüksek ve en yüksek riskli bölgeler ise sırası ile turuncu ve kırmızı renge boyanarak sınıflandırıldı. Yapılan sınıflandırmalara göre hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı da gözden geçirildi. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamasının tamamen kalkacağı öğrenilirken yüksek ve çok yüksek riskli iller için ise Pazar günü yasağın bir süre daha devam edeceği bildirildi.

Aynı zamanda restoran, pastane, kafeterya, tatlıcı ve çay bahçesi gibi yerlerin çok yüksek risk bulunduran iller harici sabah saat 07.00 ile akşam saat 22.00 arasında hizmetlerini yüzde 50 sınırlama ile sürdürebileceği ifade edildi.