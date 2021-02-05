Düşük Gelirli Ailelere Para ve Gıda Yardımı Başvuruları Başladı! 1037 TL Maddi Yardım Yapılıyor

Covid-19 sürecinin başlamasıyla birlite ekonomide yaşanan sorunlar vatandaşlarımızı derinden etkiledi. Yeni yılda alınan karar doğrultusunda düşük gelirli ailelere yapılan devlet yardımları arttırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan Vakıflar Genel Müdürlüğü(VGM) geçtiğimiz hafta yeni bir başvuru formu yayınladı. Düşük gelir düzeyindeki vatandaşlarımız bu formu doldurarak maddi yardım ve gıda yardımlarına başvuru yapabilirler. İhtiyaç sahiplerine 1037 liraya kadar maddi yardım yapılırken, ailenin büyüklüğüne göre gıda yardımı da yapılmaktadır. Bu yazımızdan VGM maddi yardım ve gıda yardımı başvuruları nasıl yapılır, nelere dikkat etmek gerekir gibi noktalara değineceğiz.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MADDİ YARDIM VE ERZAK YARDIMI

Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin her il ve ilçesinde ki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlar yapılacak. Bu yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlarımızın ise yapması gereken sadece başvuru formunu doldurarak VGM merkezlerine teslim etmeleri.

Yardımlardan faydalanmak için aranan şartlar; Kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olmayıp gelirinin asgari ücretin altında olması durumunda veya 65 yaşını doldurmuş muhtaç aylığı alan kişiler bu yardımlardan faydalanabilirler.

Kuru gıda yardımı olarak adlandırılan gıda(erzak) yardımları A,B,C tipi olmak üzere sınıflandırılmaktadır. 1-2 kişilik aileler için A tipi erzak kolisi, 3-4 kişilik aileler için B tipi ve 5+ aileler için C tipi erzak kolisi hazırlanmaktadır. Hazırlanan erzak kolilerinin içinde 15 adet temel besin maddelerinden oluşan gıdalar bulunmaktadır.

Yapılan gıda yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere her ay düzenli olarak gönderilmektedir. Ailenin yardımları 3 ay üst üste almaması durumunda ise yardım haklarına son verilir.

BAŞVURU SÜRECİ

VGM maddi yardım ve kuru gıda yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Vakıflar Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi üzerinde yayınlanan başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirler. Doldurduğunuz formu bulunduğunuz il/ilçe deki VGM merkezlerine şahsen veya posta yoluyla iletebilirsiniz. Başvurunuzun onaylanması durumunda yardımlardan anında faydalanabilirsiniz.

Türkiye genelinde anlık olarak 20 binin üzerinde aile bu yardımlardan faydalanmaktadır. Sizlerde başvuru yaparak hem maddi yardım hem de gıda yardımlarından faydalanabilirsiniz.