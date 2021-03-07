Durumu iyi denmişti! Rasim Öztekin'den kötü haber!

Kötü haberi Pelin Öztekin duyurdu! Rasim Öztekin kızı Pelin Öztekin babasının durumunun kötüye gittiği ve acil kan desteği gerektiğini ifade etti!

Pelin Öztekin yardım istedi!

Sosyal medya hesabından Babam Rasim Öztekin için 0RH(-) kana ihtiyaç vardır. Acil bir durumda Kadıköy Siyami Ersek hastanesine gelebilecek kan bağışçıları benimle iletişime geçerse sevinirim" açıklaması yaptı!

Rasim Öztekin son sağlık durumu nasıl?

Kalp krizi geçiren oyuncu Rasim Öztekin için 0 RH (-) ACİL kan aranması sonrası hayranları sağlık durumu merak eder oldu! Rasim Öztekin son sağlık durumu hastanede olan yakın arkadaşı iletti! Bugün yapılan pil değişikliği sonrası oyuncunun ateşnin yükseldiğini ve yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Rasim Öztekin için neden kan aranıyor bilinmiyor.