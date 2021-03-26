Dünyaya Normalleşme İçin Hazırlanıyor! Bill Gates Açıkladı Dünya Bu Tarihten İtibaren Eskiye Dönecek!

Covid-19 salgını Çin’de ilk görüldüğünden bu yana hızlı tüm dünyayı sardı. Küresel bir salgına dönüşen korona sadece sağlık açısından değil birçok şekilde hayatımızı etkiledi. Dünya genelinde sadece bildirilenlere göre 125 milyon insan Covid-19 virüsüne yakalandı ve maalesef ki 2,75 milyonu hayatını kaybetti. Yaşadığımız yüzyılın en büyük virüsü ve hastalığı olan Covid-19 etkisini hala daha göstermeye devam ediyor.

Dünyanın her yerinde ölüm oranları gün geçtikçe artıyor. Hastaneler de sağlık uzmanları birer kahraman gibi savaşıyor. Birçok insan pandemi nedeniyle eve kapanmış durumda. Bir de olayın işsizlik boyutu var. Ekonomik anlamda daralan birçok ülkede işsizlik baş gösterdi. Küçük ve orta ölçekli birçok işletme kapandı. Dünyanın dengesi değişti ve uluslararası havacılık sektörü adeta sekteye uğradı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken de insanlar bıkkın bir şekilde Covid-19 ne zaman bitecek sorusunu sormaya başladılar. Bu sorunun cevabı da Bill Gates tarafından verildi!

ESKİYE DÖNÜŞ İÇİN TARİH GELDİ

Bill Gates Covid-19 salgını boyunca ve daha öncesinde de defalarca sağlık alanında yatırımlar yapmıştı. Dünya Sağlık Örgütü’ne maddi ve manevi destek sunan Bill Gates normale dönüş için tahminlerini paylaştı.

Microsoft kurucusu Bill Gates aynı zaman da dünyanın en zenginlerinden biri. Polonya merkezli bir gazete verdiği röportaj konuşan Gates, korona virüs salgınını bir trajedi olarak tanımladı. Bu Covid-19 salgının tek iyi yanının aşılara olan erişim ve bilim dedi.

Bill Gates bu korkunç salgını geride bıraktığımız zaman olarak da 2022 sonunu işaret etti.

MİLYAR DOLAR DESTEK VERDİLER

Dünyanın en zengin isimlerinden olan Bill Gates ve eşi Melinda Gates korona salgını için desteklerde bulundular. Kurdukları vakıf araçlığıyla küresel düzeyde salgınla mücadeleyi desteklemek adına 1,75 milyar dolanda daha fazla bir maddi kaynak ayırdılar. Bill ve Melinda Gates kurdukları vakıf aracılığıyla yaptıkları bu bağışla doğrudan aşıların gelişmesini desteklemiş oldular.

COVAX 2 MİLYAR AŞI SAĞLAYACAK

Bill Gates ve eşi Melinda Gates aynı zaman da Dünya Sağlık Örgütü’ne de sık sık maddi ve manevi destek çıkıyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından ise yoksul ülkelerin aşıya erişimini sağlamak için COVAX aşısı hazırlanmaktaydı. Gates tarafından yapılan açıklamalara göre COVAX aşısı 2021 sonunda kadar 2 milyon doz üretilmesi hedefleniyor.

Bu sayede dünyanın dört bir yanında bulunan fakir ülkelerde yaşayan fakat riskli gruptaki insanlara da aşı ulaştırılmış olacak.

2015 YILINDA SÖYLEDİKLERİYLE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Covid-19 salgını başlamadan hemen önce Bill Gates söylemleri ve sağlık alanında yaptığı yatırımlar dikkat çekmiş ve komple teorilerini akıllara getirmişti. Özellikle Gates 2015 yılında “virüsün bir savaştan çok daha hızlı yayılabildiği ve milyonları kısa sürede öldürebileceği” gibi söylemleri nedeniyle eleştiri oklarının merkezinde tutulmuştu.

COVİD-19 ETKİSİNE DEVAM EDİYOR

Dünyanın geneli ise birkaç ülke hariç Covid-19 nedeniyle can çekişmeye devam ediyor. Amerika da günlük vaka sayıları 79 bin, Almanya’da 23 bin, Brezilya’da 90 bin, İngiltere’de 5 bin, Fransa’da 60 bin ve İspanya’da 3 bin. Dünya genelinde ise bildirilen vaka sayıları günlük ortalama 500 bin civarında.