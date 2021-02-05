Dünyanın Farklı Noktalarında da Çıkmıştı: Göbeklitepe’de Gizemli Monolit

Gizemli monolitte ne yazıyor?

Dünyanın çeşitli noktalarında ortaya çıkan gizemli monolitler, uzun bir süredir dünyanın merak ettiği konuların arasında geliyor. ABD, Romanya ve İngiltere gibi ülkelerde görülen monolitlere bir yenisi, bugün Türkiye’de eklendi. Şanlıurfa’da bulunan ve 12 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski merkezlerinden biri olan Göbeklitepe yakınlarında bir tarlada bu sabah saatlerinde bir metal blok bulundu. Bununla birlikte, 3 metre uzunluğunda olan metal blok, 45 santim genişliğinde.