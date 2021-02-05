Dünyanın Farklı Noktalarında da Çıkmıştı: Göbeklitepe’de Gizemli Monolit

Dünyanın çeşitli noktalarında ortaya çıkan gizemli monolitler, uzun bir süredir dünyanın merak ettiği konuların arasında geliyor. ABD, Romanya ve İngiltere gibi ülkelerde görülen monolitlere bir yenisi, bugün Türkiye’de eklendi. Şanlıurfa’da bulunan ve 12 bin yıllık tarihiyle dünyanın en eski merkezlerinden biri olan Göbeklitepe yakınlarında bir tarlada bu sabah saatlerinde bir metal blok bulundu. Bununla birlikte, 3 metre uzunluğunda olan metal blok, 45 santim genişliğinde.
Gizemli monolitte ne yazıyor?
Arazide yer alan metal blok, çevredeki vatandaşlar tarafından anında jandarmaya bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ekipleri de metal blokta inceleme yaptı. Metal blok üzerindeki yazı da dikkat çekiciydi. Metal blok üzerinde, Göktürk alfabesi ile “Ayı görmek istiyorsan gökyüzüne bak” yazıldığı tespit edildi. Güvenlik güçleri, daha önce farklı ülkelerde de ortaya çıkan metal bloğun kimlerce dikildiğini tespit etmek için çalışma başlattı.