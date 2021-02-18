Dünyanın En Zenginleri Tekrar Değişti! İşte Zirvede Tekrar O İsim Var

Dünyanın en zenginler pandemi döneminde de servetlerine servet katmıştı. Dünyanın en zenginlerinin servetleri salgında da artarak rekor seviyelere gelmişti. Hatta en zenginler listesine daha önce görmediğimiz yeni isimler bile eklenmişti.

Fakat listenin başında ise bilim insanı Elon Musk geliyor. Elon Musk’ın etkisi ise göründüğünden daha büyük. Son zamanlar da Musk’ın bir tweeti ile borsalar yeniden şekillenir oldu. Hisselerin değer kazanmasında ya da kaybetmesinde bile etkisi olan Musk ise gerek bilim alanında gerekse magazinde oldukça ünlü. Özellikle Elon Musk en son yeni doğan oğluna verdiği isimle gündeme gelmişti. Musk ve sevgilisi Grimes’in bir oğlu olmuştur. Oğullarına da verdikleri X Æ A-12 Musk' ismiyle çift gündemden uzun bir süre düşmemişti.

ARTIK DÜNYANIN EN ZENGİNİ DEĞİL

Tesla ve Space X kurucusu olan Elon Musk ise aynı zamanda dünyanın en zengini olarak biliniyordu. Gerçi bu bilgi artık doğru değil. Kendisi bu unvanı Amazon’un CEO’su olan Jeff Bezos’tan almıştı.

Jeff Bezos ise 190 milyar dolarlık servetiyle ikinci sırada yer almaktaydı. Fakat Elon Musk’ın Tesla hisseleri %2,4 oranında değer kaybına uğradı. Toplam olarak da 4,6 milyar dolarlık gerileme oldu.

2 Şubat ile birlikte Tesla hisseleri 873 dolardı. Son 15 gün içerisinde ise hisseler 796 dolara düştü. Son 15 gün içinde yaşanan kayıp ise %8,8.

Bu yaşanan düşüş ile birlikte Elon Musk’da dünyanın en zengini olma unvanını kaybetti.

LİSTE BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ

Jeff Bezos ise bir kez daha dünyanın en zengin ismi oldu. Elon Musk’ı geçen Bezos yeniden zirvede.

Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, dünyanın en zengin insanı unvanını Tesla CEO'su Elon Musk'tan geri aldı.

Dev şirket Amazon’un CEO ismi Bezos’un ise serveti 191 milyar dolar.

Üçüncü sırada ise herkesin yakından tanıdığı isim Bill Gates var. Bill Gates Microsoft’un kurucusu ve 137 milyar dolarlık bir servete sahip.

Dördüncü sırada ise Bernard Arnault 116 milyar dolar ile gelmekte. Beşinci sıradaki isim ise Facebook’un kurucusu 104 milyar dolar servetiyle Mark Zuckerberg.