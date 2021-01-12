Dünyanın En Tehlikeli Mafyası Mahkeme Karşısında!

İtalya’nın Kalabriya bölgesinde ortaya çıkan ve dünyanın en büyük mafyası olarak kabul edilen Ndrangheta mafyasının üyeleri hakim karşısına çıkıyor. Özel hazırlanan bir salonda yargılanacak olan çete üyeleri, tarihi bir mahkemeye çıkıyor.

355 mafya üyesini 400 avukat savunacak

Dünyanın en tehlikeli ve en zengin suç örgütü

Yarın, Lamezia Terme’de dava için hazırlanmış özel, büyük bir mahkeme salonunda hakim karşısına çıkacak 355 mafya üysini savunmak için 400 avukat görev yapacak. Bununla birlikte, mafya örgütünün gizli sırlarının ortaya çıkması için 900’den fazla tanık ve 58 devlet görevlisi de mahkemede yer alacak.

İtalyan mafyaları içinde en tehlikeli organizasyonlardan biri olarak gösterilen Ndrangheta, en tehlikeli ve en zengin mafyalardan biri. Başsavcı Gratteri, Ndrangheta’nin yıllık 50 milyar euro’luk bir parayı kontrol ettiğini belirtirken, örgütün dünyanın en zengin organiza suç örgütü olduğunu, Avrupa uyuşturucu kaçakçılığında tekel konumunda bir mafya olduğunu belirtti.

İtalya’nın en büyük mafya davası bundan önce, Sicilya Mafyası Cosa Nostra üyelerinin 1986 yılında yargılandığı davaydı.