Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belirlendi, Türkiye ise Listede Git Gide Geriliyor

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralandı, birinci sırada Finlandiya gelirken Afganistan ise 149 ülke olarak listenin son sırasında yerini aldı. Türkiye'de ise durum gitgide kötüleşiyor 2017 yılında yapılan araştırmada Türkiye 69. sırada yer alırken 2020 yılında yapılan araştırmada listenin 93. sırasında yer almıştı. Bu sene yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye bu yıl 104. sıraya yerleşti. Türkiye'de yaşayan insanların git gide daha da umutsuz ve mutsuz olduğu bu araştırma ile ortaya çıktı.

Araştırma 149 ülkeyi kapsadı ve bu ülkelerde yaşayan insanların kendi yaşamlarını değerlendirmelerini ve ne kadar mutlu olduklarını sıralayan bir rapor çıkartıldı. Çıkartılan dünya mutluluk raporunun 2021 sonuçları açıklandı.

Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağının hazırlamış olduğu rapora göre bazı sonuçlar ortaya çıktı. Finlandiya'da yaşayan insanların yaptığı değerlendirmelerin sonucunda, Finlandiya listenin en başında yer aldı. Finlandiya ise sırasıyla Danimarka, İsviçre, İzlanda izledi. Geçen yılın raporunda 5. sırada yer alan Norveç bu sene 6. sıraya geriledi. Hollanda ise yükselerek 5. sırada yer aldı. Gelir, adalet ve kamu kurumlarına güvende daha iyi durumda olan ülkelerin, koronavirüs ile olan mücadelesinin daha iyi olduğu saptandığı raporda Finlandiya'da pandemide 1 milyon kişi üzerinden hesaplandığında ölümlerin 150 kişiyle sonuçlandığı ortaya çıktı. Bu ortalama dünyada ise 1 milyon kişi de 980 olarak açıklandı.

Türkiye'nin ise durumu gitgide kötüleşiyor, hukuk, özgürlük demokrasi, ekonomi alanında yaşadığı gerilemeler neticesinde insanların önceki yıllara göre çok daha mutsuz olduğu ortaya çıktı.

2017 yılında açıklanan raporda Türkiye 69. sıradayken, 2018 yılında 74, 2019 yılında 79, 2020 yılında 93, 2021 yılında 104 sıraya geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri ise bu sırada, önceki seneye göre bir sıra geriye gitti. Listenin en son sırasında ise 149 sırada bulunan Ruanda’da yaşayan insanların en mutsuz kişiler olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 22:02