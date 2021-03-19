Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belirlendi, Türkiye ise Listede Git Gide Geriliyor

Dünyanın en mutlu ülkelerini belirlemek için 149 ülkede yaşayan vatandaşlardan, rapora ilişkin bazı maddeleri değerlendirmeleri istendi. Sonuçlar ise şu şekilde

Dünyanın En Mutlu Ülkeleri Belirlendi, Türkiye ise Listede Git Gide Geriliyor

Dünyanın en mutlu ülkeleri sıralandı,   birinci sırada  Finlandiya  gelirken Afganistan ise 149 ülke olarak listenin son sırasında yerini aldı. Türkiye'de ise durum gitgide kötüleşiyor  2017 yılında yapılan araştırmada Türkiye 69. sırada yer alırken 2020 yılında yapılan araştırmada listenin 93. sırasında  yer almıştı. Bu sene yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye bu yıl 104. sıraya  yerleşti.  Türkiye'de yaşayan insanların git gide daha da umutsuz ve mutsuz olduğu bu araştırma ile ortaya çıktı.

Araştırma 149 ülkeyi  kapsadı  ve bu ülkelerde  yaşayan insanların kendi yaşamlarını değerlendirmelerini ve ne kadar mutlu olduklarını sıralayan bir rapor çıkartıldı. Çıkartılan dünya mutluluk raporunun 2021 sonuçları  açıklandı.

Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağının hazırlamış olduğu rapora göre bazı sonuçlar ortaya çıktı. Finlandiya'da yaşayan insanların  yaptığı değerlendirmelerin sonucunda, Finlandiya listenin en başında yer aldı. Finlandiya ise sırasıyla  Danimarka, İsviçre, İzlanda  izledi. Geçen yılın raporunda 5. sırada yer alan Norveç bu sene 6. sıraya geriledi.  Hollanda ise yükselerek 5. sırada yer aldı. Gelir, adalet ve kamu kurumlarına güvende daha iyi durumda olan ülkelerin,  koronavirüs ile olan mücadelesinin  daha iyi olduğu saptandığı raporda Finlandiya'da pandemide 1 milyon kişi  üzerinden hesaplandığında ölümlerin 150 kişiyle sonuçlandığı ortaya çıktı. Bu ortalama dünyada ise 1  milyon kişi de 980 olarak  açıklandı.

Türkiye'nin ise durumu gitgide kötüleşiyor,  hukuk, özgürlük demokrasi,  ekonomi alanında  yaşadığı gerilemeler neticesinde insanların önceki yıllara göre çok daha mutsuz olduğu ortaya çıktı.

2017 yılında  açıklanan raporda Türkiye  69. sıradayken,  2018 yılında 74,  2019 yılında 79, 2020 yılında 93,  2021 yılında  104 sıraya geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri ise bu sırada,  önceki seneye göre bir sıra geriye gitti.  Listenin en son sırasında ise 149 sırada bulunan Ruanda’da  yaşayan insanların en mutsuz  kişiler olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021, 22:02
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