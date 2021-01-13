Dünyanın En Güçlü Pasaportları 2021 Listesi Yenilendi! Türkiye Kaçıncı Sırada?

Henley Pasaport Endeksi Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) verileri 199 ülke ve 227 yeri kapsamaktadır. Geçtiğimiz yıllarda listenin üst sıralarında Amerika kıtasında bulunan ülkeler ve Avrupa ülkeleri yer alırken, düzen değişiyor. Son yıllarda Asya ülkelerinin pasaport geçerliliği giderek artış göstermekte. Paylaşılan verilere göre Amerika Birleşik Devletleri'nin pasaport itibarı son 7 yıl içerisinde 7. sıraya kadar geriledi. Listenin birinci sırasında yer alan ABD giderek güç kaybediyor. Yapılan sıralama, ülkelerin pasaportlarıyla vizesiz gidilebilen ülkelerin sayısını da gözler önüne seriyor.

Koronavirüs sonrasında kısıtlamalar gözönüne alınmadan verilen bilgilere göre; ABD pasaportuyla 75 ülkeye, İngiltere pasaportuyla toplamda 70 ülkeye vizesiz seyehat etme imkanı bulunuyor.

TÜRKİYE 2 SIRA GERİLEDİ

Geçtiğimiz yıl 51. sırada yer alan Türkiye, yeni verilere göre 53. sıraya geriledi. Geçtiğimiz sene 110 ülkeye vizesiz gitme imkanı sunan Türk Pasaportu, bu yıl sayıyı 111'e yükseltti. Buna rağmen Türkiye Arnavutluk, Rusya, Bosna Hersek, Gürcistan gibi ülkelerin gerisinde yer alıyor. Pasaport sıralamasında öne geçtiğimiz ülkeler arasında ise Çin, Tayland, Katar, Güney Afrika, Tayland, Endonezya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler yer alıyor.

2006 yılında paylaşılan verilerde 130 ülkeye vizesiz giriş yapabilen Danimarka pasaportu birinci sırada yer alırken, Türkiye 52 ülkeye vizesiz gitme imkanıyla 46. sırada yer alıyordu. Yeni verilere göre vizesiz gidilen ülkeler sayısı iki kattan fazla arttı ancak dünya sıralamasında 7 basamak geriye düştük.

DÜNYANIN EN GÜÇLÜ PASAPORT LİSTESİ 2021

Henley Pasaport Endeksi verilerine göre listenin ilk 10 sırasında yer alan ülkelerin sıralaması şu şekilde:

Japonya (191)

Singapur (190)

Güney Kore, Almanya (189)

İtalya, Finlandiya, İspanya, Lüksemburg (188)

Danimarka, Avusturya (187)

İsveç, Fransa, Portekiz, Hollanda, İrlanda (186)

İsviçre, ABD, İngiltere, Norveç, Belçika, Yeni Zelanda (185)

Yunanistan, Malta, Çek Cumhuriyeti, Avustralya (184)

Kanada (183)

Macaristan (181)

En güçsüz pasaportlar listesinde yer alan ülkeler ise şu şekilde:

İran, Bangladeş (41)

Lübnan, Kosova, Sudan (40)

Kuzey Kore (39)

Nepal, Libya (38)

Filistin Özerk Yönetimi (37)

Yemen, Somali (33)

Pakistan (32)

Suriye (29)

Irak (28)

Afganistan (26)

Listenin son sırasında 26 ülkeyle Afganistan yer alıyor. Listenin 1. sırasında yer alan dünyanın en güçlü pasaportu ise Japonya'ya ait. Japon pasaportuyla 191 ülkeye vizesiz seyehat edebiliyorsunuz. Listenin ilk sıralarına bakıldığında Asya ülkelerinin hakimiyeti görülüyor. Amerika ve Avrupa'nın güç kaybetmesi, Asya'nın güç kazandığı yorumlarına neden oluyor.