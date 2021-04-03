Dünyadan Savaş Sesleri Yükseliyor! Ukrayna ve Rus Bölgeleri Hareketlendi

Son zamanlarda Ukrayna ve Rusya arasında devam eden gerilimli hava devam ediyor ve savaş sesleri yükselmeyi sürdürüyor. Donbas adı verilen bölge iki ülke arasındaki çatışmaları arttırırken Ukraynalı bazı askerler hayatını kaybetmişti. Bu olay sonrasında Rus yanlısı olan ayrılıkçılara yönelik ataklar şiddetlenmiş ve Rus hükümeti de olası bir savaş çıkma durumunda bölgeyi yerle bir ederiz mesajını ulaştırmıştı. Sosyal medyada izlenen görüntüler bölgede gerilimin arttığını belirtirken Rusya ve Ukrayna arasında savaş çıkmasının yakın olduğu kaygıları da beraberinde getiren bir gelişme olarak değerlendirildi.

Edinilen son bilgilere göre Kiev-Moskova hattında Rusya’nın Ukrayna sınırına yapmış olduğu askeri sevkiyatlar ile birlikte tansiyonlar yükseldi ve yeni bir iddia tartışılmaya başlandı. Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük yankı uyandırdı ve Ukrayna- Rusya sınırında yaşayan vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı. Görüntüleri kayıt altına alan vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve Rusya’nın sınır bölgesine Kamov Ka-52 ve Mi-28 tipi askeri helikopter gönderdiği iddiasında bulunuldu.

Ukrayna Devlet Sınır Teşkilatı Andriy Demchenko ise hızlı bir şekilde sosyal medyada yayılan görüntüler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Olayın tam olarak Ukrayna sınırında gerçekleşmediğini belirten Demchenko, sınırın ötesinde bir alanda olmuş olabilir açıklamaları ile dikkat çekti. Bunun yanı sıra görüntülerin Rusya Federasyonu’nun Rostov bölgesinde kaydedilmiş olabileceği ifade edildi.

Ukrayna’nın doğusunda bulunan ve Donbas adı verilen bölgede ise dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşi sonucunda 1 sivilin ve 2 Ukrayna askerinin yaralandığı bilgisi öğrenildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri konu hakkında açıklamalarda bulundu ve Rusya yanlısı ayrılıkçıların 21 kez ateşkes ihlali yapmasının dün gerçekleştiği bilgisini paylaştı. Dün gerçekleşen saldırıların Zolote, Svitlodarsk, Pişçevik, Novooleksandrivka, Krasnohorivka ve bazı bölgelerde yaşandığı açıklamaları yapıldı.