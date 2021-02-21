Dünyada Aşı Olanların Sayısı 200 Milyonu Geçti: Aşı Olanların Çoğu ‘Zengin Ülkelerden’

Koronavirüs pandemisini kontrol altında almak adına dünyanın birçok ülkesinde, aşılama çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Dünyada aşı olan insan sayısı 201 milyonu aştı, Türkiye’de ise aşı olanlar 6 buçul milyonun üzerinde. Buna karşın Rusya ve Çin’de de aşı süreci hızla devam ederken, bu ülkeler aşı istatistiklerini açıklamadığı için, olası aşı olan insan sayısı 200 milyonun da üzerinde yorumları yapılıyor.

Aşıların yüzde 45’i G-7 ülkelerinde oldu

En yüksek aşı olma oranı İsrail’de

Dünya bankasına göre gelir düzeyi belli bir eşiğin üzerinde olan G-7 ülkelerinde, 200 milyon aşının yaklaşık yüzde 45’i uygulandı. Bununla birlikte G-7 ülkelerinin vatandaşları ise dünya nüfusunun yüzde 10’una geliyor. G-7 içinde yer alan Kanada, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Japonya ve İtalya, ellerindeki aşı miktarını yoksul ülkelerle paylaşmak için bir söz verdi. Yoksul ülkelerin koronavirüs aşılarına erişimi için başlatılan COVAX programına yapılacak olan mali yardım ise, iki katına çıkarak 7,5 milyar dolar oldu.

Koronavirüs aşılarında nüfusa oranla en iyi noktaya gelen ülke İsrail. İsrail’de nüfusun yüzde 49’u ilk doz aşıyı olurken, ikinci doz aşı olanların oranı ise yüzde 33 oldu. Öte yandan sayı bazında en çok aşı uygulanan ülke, 59,6 milyon dozla ABD oldu. ABD’yi Çin, İngiltere, Hindistan ve İsrail izledi.

Türkiye’de son rakamlara göre 5,51 milyon kişiye ilk doz, 1,41 milyon kişiye ise ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.