Dünya o kadını konuşuyor! Askerî darbeyi fark etmeden aerobik yaptı

Myanmar'da bilindiği üzere ordu tarafından yönetime el konuldu. Sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayın gerçekleştiren Khing Hnin Wai adlı bir kadının, askerî araçları görmeden aerobik yaptığı görüldü. Askerî araçların Myanmar Parlamentosu'na gittiği esnada söz konusu kadının aerobik yapması dünya gündemine oturdu.

Angel Marrades adlı bir Twitter kullanıcı tarafından yayınlanan görüntülerin 10 milyondan fazla tıklanma aldığı fark edildi. Birçok haber sitesi de bu olayı okuyucularına aktardı.

Ne olmuştu?

Myanmar'da iktidarda bulunan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi'nin (NLD) Sözcüsü Myo Nyunt'un açıklamasıyla ülkede askerî darbenin gerçekleştiği anlaşılmıştı. Devlet Konseyi Başkanı Aung San Suu Çii ile diğer parti yetkililerinin gözaltına alındığını bildiren Sözcü Myo Nyunt, halkın tedbirsiz bir şekilde davranmaması için çağrıda bulunmuş, kendisinin de gözaltına alınabileceğini dile getirmişti. Bunun üzerine ordu tarafından yapılan açıklamayla yönetime el konulduğu bildirilmişti. 8 Kasım 2020 tarihinde Myanmar'da gerçekleştirilen seçimlerin sonuçlarına hile karıştığını iddia eden ordu, OHAL ilan etmiş ve bir yıl boyunca ülkeyi idare edeceğini duyurmuştu.

Anayasa'nın feshedilebileceği söylenmişti

8 Kasım 2020'de düzenlenen seçimlerin ardından hile tartışmalarının başlamasıyla Genelkurmay Başkanı Min Aung Hlaing askerî darbenin sinyallerini vermişti. Min Aung Hlaing, kanunlar doğrultusunda hareket edilmemesi halinde Anayasa'nın feshedilebileceğini duyurmuştu. Bunun üzerine Myanmar'da ordu tarafından yönetime el konulmuş ve yönetimi Min Aung Hlaing'in devraldığı ifade edilmişti. Bunun üzerine açıklamada bulunan Ulusal Demokrasi Birliği Partisi (NLD), vatandaşlara askerî darbeye karşı çıkmaları için çağrıda bulunmuş ve ülkede askerî diktatörlüğe hiçbir şekilde izin verilmemesi gerektiğini dile getirmişti.

Televizyon kanalları ve internet erişimi kesilmişti

Yasama, yargı ve yürütme yetkilerinin tamamen orduya geçtiği Myanmar'da televizyon kanalları kesilmişti. Mobil hatların da kesildiği Myanmar'ın bazı yerlerinde kablosuz internet erişiminin de olmadığı ifade edilmişti.

Türk vatandaşlarına uyarı gelmişti

Türkiye'nin Nepido Büyükelçiği tarafından yapılan açıklamada, Myanmar'da bulunan Türklerin zorunlu bir durum olmadığı sürece evlerinden çıkmamaları gerektiği belirtilmişti. Türk vatandaşların seyahat etmemeleri tavsiye edilen açıklamada, kalabalık yerlerden uzak durulması gerektiği ifade edilmişti. Açıklamada, Türklerin bu konuda yapılacak olan duyuruları sürekli olarak takip etmeleri istenmiş, Nepido Büyükelçiliğine ait Twitter ve Facebook hesapları ile acil durum hatlarının numaraları paylaşılmıştı.

Askerî darbeye tepki gösterilmişti

Myanmar'da gerçekleşen askerî darbeye AB (Avrupa Birliği) ülkeleri ile ABD'den (Amerika Birleşik Devletleri) tepki gelmiş, gözaltına alınan hükümet yetkililerinin serbest bırakılması istenmişti. Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla da Myanmar'da yapılan askerî darbenin endişelendirdiği ve bu durumun kınandığı ifade edilmişti. Söz konusu açıklamada, Türkiye'nin askerî darbelerin her zaman karşısında durduğu vurgulanmış, Myanmar'da gözaltına alınan yetkililerin, sivillerin ve liderlerin serbest bırakılması gerektiği belirtilmişti.