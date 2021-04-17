Dünya Gündemi Haline Gelen ' Save Ralp'

Human Society International kurumu tarafından hazırlanan Spencer Susser’in yazıp yönettiği Save Ralph (Ralph’i Kurtar) adlı kısa film, paylaştığı andan itibaren çok kısa bir sürede bütün dünyada yankı uyandırdı. Ralph adlı tavşanın canlandırdığı kısa filmler, kozmetik için deneye tabi tutulan, hayvanların uğradığı işkenceyi anlatıyor. Siyasi isimlerinde paylaştığı video, Türkiye'de bir anda gündem konusu haline geldi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’da videoyu paylaşanlar arasındaydı. Kozmetik'ten, deterjana evimizde ve kişisel bakım ihtiyaçlarımızı karşılamak için sürekli başvurduğumuz ürünlerin aslında birçoğu hayvanlar üzerinde deney yapılarak, hayvanlara işkence yapılarak üretiliyor. Üstelik Save Ralph (Ralph’i Kurtar) adlı kısa film paylaşılmayana kadar çoğu insan durumdan haberdar değildi. Video paylaşıldıktan sonra, çoğu kişi hayvanlar üzerinde test yapmayan markaları araştırmaya başladı ve hayvanlar üzerinde test yapan markalardan alışveriş yapmama kararı aldı.

Türkiye’de kozmetik sektöründe hayvan deneyi yapılmasının yasak olduğu biliniyor. Ancak, diğer ülkelerden ülkemize gelen kozmetik'ten, deterjana kadar çoğu markalar hayvanlar üzerinde deney yapıyor. İlaç, tıbbi aletler ve teknoloji konusunda çok sayıda sektör de hayvan deneyi yapıldığını ve hayvanların bu işler için özel olarak üretildiğini, çoğu hayvanın da bu deneyler esnasında dayanamayarak öldüğü bütün dünya tarafından bir kere daha hatırlanan bir gerçek oldu.

ABD’de ve Çin'de Hayvan Deneyleri

ABD’de hayvan deneylerinin çok sık bir şekilde yapıldığı biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kozmetik için deney hayvanı kullanılmasının 3 eyalet dışında yasakken geriye kalan 47 eyalette hayvan deneyleri serbest. Çin, ABD gibi ülkelerde hayvan deneyleri hâlâ serbest. Hayvan deneyleri yasaklı olan, çoğu ülkelere Çin ve ABD gibi ülkelerde üretilen kozmetik dahil, ilaç, tıbbi cihaz, teknoloji, deterjan gibi hayatımızın pek çok yerinde aktif olarak kullandığımız ürünler ülkelere giriş yapıp tüketicisi ile buluşuyor. Hayvanlar üzerinde deney yapmayan markaları internetten rahatlıkla araştırıp bulabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 23:36