DSÖ’den Mutasyonlu Virüs Açıklaması: 101 Ülkeye Yayıldı!

Koronavirüs pandemisinde birçok ülkede, milyonlarca aşı yapılmaya başladı. Pandemide en çok merak edilen konulardan biri de, aşılamanın hızlandığı süreçte mutasyonlu virüslerin yaratacağı değişimdi. Dünya Sağlık Örgütü’nden gelen açıklamada, mutasyonlu virüs hakkında açıklama yaptı.

İngiltere mutasyonlu virüs 70 ülkede

DSÖ açıklamasına göre, ilk defa İngiltere’de ortaya çıkan mutasyonlu virüs, şu ana kadar 70 ülkeye yayıldı. Bununla birlikte haftalık raporlardan gelen son verilere göre, Güney Afrika’da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonu ise 31 ülkeye yayıldı. Buna ek olarak Brezilya’da ortaya çıkan mutasyon da sekiz ülkeye yayıldı.

Mutasyonlu virüslere karşı aşılama çalışmaların sürdüğü bugünlerde, koronavirüs pandemisinde toplam vaka sayısı 101 milyonu aştı, can kaybı ise 2 milyon 171 bin 582 oldu.