DSÖ Uzmanları Vuhan Laboratuvarında: Virüs Buradan mı Yayıldı?

Koronavirüs pandemisinin ilk görüldüğü yer, Çin’in Vuhan şehri. Ancak virüsün ortaya çıkışı ile ilgili farklı teoriler var. Bazıları, virüsün Vuhan’daki hayvan pazarında çıktığını belirtiyor, bazıları ise şehirde bulunan Viroloji Enstitüsü’nde yer alan laboratuvarı işaret eden komplo teorilerine inanıyor. Laboratuvarda incelemeler yapan DSÖ ekibinden bugün konuyla ilgili açıklama geldi.

DSÖ heyetine göre laboratuvardan virüs sızması oldukça zor

DSÖ heyetinde yer alan bir Rus bilim insanı, buradaki şartlar göz önünde bulundurulduğunda virüs sızmasının zor olduğunu belirtti. Rus uzman, enstitünün son derece güvenli ve donanımlı olduğunu belirterek, “Ekibimizin bu tesisi ziyaret etmesi elbette önemliydi. Meslektaşlarımızla görüştük ve her şeyin ne kadar düzenli olduğunu gördük. Çok düzenli bir tesis. Kimin onları eleştirdiğini bilmiyorum, ama laboratuvar mükemmel bir donanıma sahip. Buradan bir şeyin sızdığını hayal etmek benin açımdan zor” dedi.

Virüsün kaynağı neresi?

Rus bilim insanı daha önce Vuhan’da pazar yerinde virüsün bulaşabileceği koşulların olduğunu ancak virüsün çıkış yerinin burası olduğuna dair kanıtların olmadığını söyledi. Huanan Pazarı olarak bilinen pazar 1 Ocak 2020’de kapatılmıştı. Bununla birlikte virüsün laboratuvardan yanlışlıkla sızdığına ilişkin iddialar da uzun süredir dillendiriliyor.