DSÖ Uzmanı: Açıklanandan Yüzde 500 Daha Fazla Vaka Var!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüs salgınının kökenini araştırması için Wuhan’a giden Dünya Sağlık Örgütü uzmanlarından birisi olan Peter Ben Embarek, Wuhan’da 2019 yılının Aralık ayında da yaygın bir şekilde tespit edildiğinin ve başlayan koronavirüs salgının boyutunun düşünülenden daha büyük olabileceğini söyledi. Embarek, virüsün söz konusu dönemde Wuhan’da tespit edilenin dışında en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğini, tehlikenin çok büyük olabileceğini belirtti. Bunun yanı sıra ülkedeki ilk koronavirüs hastasıyla da görüşme yaptıklarını dile getirdi.

Salgının çıktığı bölge olarak bilinen Çin’in Wuhan şehrine koronavirüsün kökenini araştırmak için giden ve araştırma sonuçlarını CNN televizyonunda paylaşan Dünya Sağlık Örgütü baş araştırmacısı Peter Ben Embarek, koronavirüsün Aralık 2019’da zaten yaygın bir şekilde Wuhan’da dolaşıyor olduğunu belirtti.

Embarek, Aralık 2019’da koronavirüs salgının Wuhan’da tespit edilenin haricinde en az bin kişiye daha bulaşmış olabileceğine dair kesin sayılacak kanıtlar bulduğuklarını ifade etti.

Heyetin 8 Aralık 2019 tarihinde Wuhan’da Covid-19’a yakalanan ilk kişi ile görüştüğünü açıklayan Embarek, Çinli bilim insanları tarafından Dünya Sağlık Örgütü Heyetine Aralık 2019’da 174 vaka örneği sunduğunu belirtti. Fakat Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre Aralık ayında binden fazla vaka tespit edildi.

Çin’in sadece ciddi vakaları bildirdiğini belirten Embarek, DSÖ’nün yaptığı araştırmalarda Aralık 2019’da en az 1100 kişide koronavirüsün tespit edildiğini gösterdiğini ifade etti.

13 FARKLI GENETİK TOPLADILAR

Vuhan'da Aralık 2019'da virüs bulaşan kişilerden alınan örnekleri de incelediklerini açıklayan Embarek, Vuhan'da SARS-CoV-2'nin 13 farklı genetik dizisini topladıklarını söyledi.

Embarek aynı zamanda, Çin’in inceleme için erişim izni vermediği yüz binlerce kan örneğine hemen erişim sağlaması için çağrı yaptı.

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisinin bir an önce en aza indirilmesi, bulaşım hızının azaltılması için çalışmalar devam ederken, Çin’in bu kan örneklerine izin vermesi gerektiğinin altını çizdi.