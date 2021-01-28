DSÖ heyeti Vuhan'da! Koronavirüsün kaynağını bulacaklar

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, koronavirüsün kaynağını bulmak üzere 14 Ocak 2021 tarihinde Vuhan'a gitmişti. Söz konusu heyet, koruyucu giysiler giyen personel tarafından karşılanmıştı. Plastik tünelden geçen 13 kişilik ekibin daha sonra araca bindiği görülmüştü. Singapur'daki aktarma sırasında testi pozitif sonuçlanan iki kişinin ise Vuhan'a gidemediği belirtilmişti. Vuhan'da gelen DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin 2 hafta boyunca karantina altında tutulacağı ifade edilmişti. Söz konusu karantina süreci bugün itibarıyla sona erdi. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin karantina sürecini tamamladığı duyuruldu.

Yetkililer ile görüşecekler

Söz konusu ekibin Vuhan şehrinde yer alan otelden çıktığı ve bir araca bindiği fark edildi. Koronavirüsün kaynağını tespit etmek isteyen 13 kişilik ekibin, saha çalışması gerçekleştireceği ifade edildi. Ekibin enstitüler, hastaneler ve hayvan pazarlarında yer alan yetkililer ile görüşeceği de belirtildi.

Çinli bilim insanları ile çalışacaklar

Konuya ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin Çinli bilim insanları ile birlikte çalışacağını ifade etmişti. Bakanlık Sözcüsü, Çinli bilim insanlarının söz konusu heyete destek vereceğini söylemişti. Heyette, Vietnam, Katar, Hollanda, Rusya, İngiltere, Japonya, Almanya, Avustralya ve ABD'den araştırmacıların bulunduğu belirtilmişti.

Koronavirüsün kaynağını tespit etmeyi hedefleyen DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, 2021 senesinin başında Çin'e kadar gitmişti. Fakat vizelerin geçerli olmadığının belirtilmesi üzerine söz konusu heyet geri gönderilmişti. Çinli yetkililer tarafından gerekli izinlerin verilmediğini kaydeden Dr. Ghebreyesus, bu konuda hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti.

Gıda pazarında tespit edilmişti

Koronavirüs ilk olarak Vuhan'daki deniz ürünleri pazarına giden insanlarda tespit edilmişti. İlk hasta 17 Kasım 2020 tarihinde "solunum rahatsızlığı" şüphesiyle hastaneye müracaat etmişti. Koronavirüsün deniz ürünleri pazarından çıktığı düşünülse de bu konuda farklı senaryolar da ortaya atılmıştı. O senaryolardan biri de koronavirüsün laboratuvarda üretilmesi olmuştu. Dünyayı kasıp kavuran koronavirüsün kaynağı hala kesin olarak bilinmiyor. Bu nedenle DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin tespitleri merak içerisinde bekleniyor.

Çin'de koronavirüs bilançosu

Çin'de son bir günde 54 vaka tespit edilirken, hiç ölüm gerçekleşmedi. Söz konusu ülkede şu ana kadar 89 bin 326 vaka kayıtlara geçerken, 4 bin 636 kişi koronavirüsten öldü. Şu ana kadar iyileşen kişi sayısı ise 82 bin 870 oldu. Çin'in koronavirüs patlak verir vermez uyguladığı sıkı karantina önlemlerinin olumlu etkileri hala sürüyor. Koronavirüs sürecinin başlarında hastaların asla dışarı çıkmalarına müsaade edilmemiş, bu konuda ciddi önlemler alınmıştı. Şu anda ise Vuhan sokaklarının hareketli olduğu fark edilebiliyor. Hatta söz konusu şehirde düzenlenen kalabalık etkinlikler tepkilere neden oluyor.