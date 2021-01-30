DSÖ heyeti koronavirüsün kaynağını bulmak için çalışmalara başladı!

Vuhan'a giden DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, koronavirüsün kaynağını tespit edebilmek için harekete geçti. Saha çalışmalarına başlayan ekip, koronavirüsün ilk döneminde vakaların tedavi gördüğü hastaneye gitti. Ekip, hastaneye gitmeden önce Ulusal Sağlık Komisyonu ekibiyle görüştü. Söz konusu komisyonun başkanlığını Liang Vannian'ın yaptığı bildirildi.

Gıda pazarına da gidecekler

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin, ilk koronavirüs vakalarının tespit edildiği Vuhan şehrinde bulunan Huanan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı'na gideceği öğrenildi. Söz konusu heyetin, daha sonra da koronavirüslere ilişkin araştırmaların yürütüldüğü Vuhan Viroloji Enstitüsü'ne giderek araştırma yapacağı bildirildi.

Ne olmuştu?

Koronavirüsün kaynağını bulmayı hedefleyen DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, 14 Ocak 2021'de Çin'in Vuhan şehrine gitmişti. Koruyucu giysiler içerisindeki personel tarafından karşılanan heyet, plastik bir tünelden geçerek araçlarına binmişlerdi. Singapur'da yapılan aktarma esnasında koronavirüs testi pozitif sonuçlanan iki araştırmacının Vuhan'a gitmesine izin verilmemişti. Vuhan'a ulaşan DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) araştırmacıları ise iki hafta süresince karantinada tutulmuş, söz konusu karantina süreci dün itibarıyla sonlanmıştı. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) araştırmacılarının karantinada tutuldukları otelden çıktıkları görülmüştü. Saha çalışmaları yürüteceği belirtilen heyetin, hastaneler, enstitüler ve gıda pazarlarında bulunan yetkililerle görüşmede bulunacağı ifade edilmişti.

Farklı ülkelerden araştırmacılar var

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) araştırmacılarının Çinli bilim insanları ile birlikte çalışacağını ifade eden Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, söz konusu bilim insanları tarafından heyete destek sağlanacağını aktarmıştı. Koronavirüsün kaynağını bulmaya çalışacak olan DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinde ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan araştırmacıların yer aldığı ifade edilmişti.

Çin'e girmelerine izin verilmemişti

Koronavirüsün kaynağını bulmayı amaçlayan DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ekibi, bu sene başlarında Çin'e gitmiş ancak vizelerinin geçerli olmadığı gerekçesiyle geri gönderilmişti. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) Genel Direktörü Dr. Ghebreyesus, Çinli yetkililerin izin vermediğini belirterek, bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını dile getirmişti.

Koronavirüs ilk olarak nerede tespit edilmişti?

Dünya genelinde 2 milyondan fazla insanı öldüren koronavirüs, ilk olarak Vuhan şehrinde bulunan deniz ürünleri pazarına giden kişilerde ortaya çıkmıştı. Koronavirüsle enfekte olan ilk kişi, 17 Kasım 2020'de hastaneye "solunum rahatsızlığı" kuşkusuyla gitmişti. Virüsün kaynağı deniz ürünleri pazarı olarak gösterilse de farklı teorileri ortaya atanlar da olmuştu. Bazı kesimler tarafından koronavirüsün Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği iddia edilmişti. Koronavirüsün hala tam olarak nereden çıktığı bilinmediği için DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin yapacağı araştırmalar önem taşıyor.

Çin'de koronavirüs bilançosu

Çin'de son bir günde 52 yeni vaka tespit edildi. Söz konusu ülkede son bir günde koronavirüs kaynaklı can kaybı olmadı. Şu ana kadar 89 bin 430 vaka tespit edilen ülkede, 4 bin 636 kişi koronavirüsten öldü.