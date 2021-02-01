DSÖ heyeti hayvan pazarında! Koronavirüsün kökeni bulacaklar

Vuhan'a 14 Ocak 2021 tarihinde giden DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, koronavirüsün kökenini bulmak üzere hemen çalışmalara başladı. Söz konusu heyet, saha çalışmaları kapsamında öncelikle hastaneleri ziyaret etti. Söz konusu heyet, Vuhan'da bulunan ve en büyük hayvan pazarı olarak bilinen Baishazhou'ya giderek incelemelerini sürdürdü.

Karantina altında tutulmuşlardı

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti, Vuhan'da 14 Ocak 2021 tarihinde gitmişti. Koronavirüsün kökenini keşfetmeyi hedefleyen heyetin, koruyucu kıyafetler içerisinde olan personel tarafından karşılandığı ve plastik bir tünelden geçmesinin ardından bir araca bindiği görülmüştü. Öte yandan, Singapur'da gerçekleştirilen aktarma sırasında test sonucu pozitif çıkan iki araştırmacının Çin'in Vuhan şehrine gitmesine müsaade edilmemişti.

Vuhan'a giden diğer araştırmacılar ise 14 günlük bir karantinaya alınmışlar, karantina sürecinin sona ermesinden sonra otelden çıkarak hemen harekete geçmişlerdi. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin saha çalışmaları kapsamında hayvan pazarları, hastaneler ve enstitüleri ziyaret edeceği bildirilmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonu ekibi ile görüşmüşlerdi

DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti ilk olarak Ulusal Sağlık Komisyonu heyeti ile görüşmede bulunmuştu. Komisyona Liang Vannian tarafından başkanlık edildiği kaydedilmişti. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çinli bilim insanları tarafından DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetine destek verileceğini belirtmişti. Koronavirüsün kökenini keşfetmek üzere harekete geçen DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ekibinde Avustralya, Japonya, Rusya, Katar, ABD, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Vietnam'dan araştırmacıların bulunduğu kaydedilmişti.

Vizelerinin geçerli olmadığı söylenmişti

2021 senesinin başlarında Çin'e giden DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti geri gönderilmiş, gerekçe olarak da vizelerinin geçerli olmaması gösterilmişti. Bunun üzerine açıklamada bulunan (Dünya Sağlık Örgütü) Direktörü Dr. Ghebreyesus, bu konudaki hayal kırıklığını dile getirmişti.

Koronavirüs ne zaman ortaya çıkmıştı?

Koronavirüs, Çin'i Vuhan kentinde yer alan deniz ürünleri pazarına giden insanlarda tespit edilmişti. Hastaneye 17 Kasım 2019 tarihinde "solunum rahatsızlığı" şüphesiyle müracaat eden bir kişinin koronavirüsle enfekte olduğu tespit edilmişti. Bunun üzerine koronavirüsün kökenini hayvan pazarı olarak gösterenler de oldu, yarasadan bulaştığını söyleyenler de... Öte yandan, koronavirüsün laboratuvar üretimi olduğunu ileri sürenler de vardı. Bir sene geçmesine rağmen koronavirüsün kökeni hala bulunabilmiş değil. Bu nedenle DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyeti tarafından yapılacak çalışmaların sonuçları büyük önem taşıyor.

Çin'de koronavirüs tablosu

Birçok ülkeye göre koronavirüs tablosu iyi durumda olan Çin'de son bir günde 42 vaka tespit edilirken, koronavirüs kaynaklı hiç can kaybı gerçekleşmedi. Söz konusu ülkede şimdiye dek 89 bin 546 vaka belirlenirken, 83 bin 314 kişi iyileşti. Koronavirüs kaynaklı can kaybı ise 4 bin 636 oldu.