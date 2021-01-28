DSÖ: Aşılar sadece zengin ülkelere umut veriyor!

Koronavirüs aşılarının ülkelere adaletli bir şekilde dağıtılması koronavirüsün tamamen bitmesi açısından çok önemli. Fakat durum şu anda hiç de iç açıcı değil. DSÖ'den (Dünya Sağlık Örgütü) Dr. Ghebreyesus, dünyanın koronavirüs nedeniyle benzersiz bir süreçten geçtiğini belirterek, kısa bir süre içerisinde koronavirüse karşı aşıların bulunduğuna dikkat çekti.

"Aşı eşitliği önemli"

Aşıların eşit bir şekilde dağıtılmasının yalnızca ahlaki bakımdan bir zorunluluk olmadığını belirten Dr. Ghebreyesus, koronavirüsün sona ermesinin aşı eşitliğine bağlı olduğunu söyledi. Dr. Ghebreyesus, COVAX dâhilinde 5 farklı aşı üreticisinden 2 milyar doz aşı sağladıklarını kaydederek, ilk teslimatların Şubat ayında yapılmasının planlandığını ifade etti.

"Zengin ülkelere umut veriyor"

Bu konuda mevzuat, lojistik, yasal ve bilimsel bakımdan engellerin üstesinden gelindiğini aktaran Dr. Ghebreyesus, koronavirüs aşılarının adaletli bir şekilde dağıtılması konusunda sıkıntı yaşandığını ifade etti. Dr. Ghebreyesus, koronavirüs aşılarının şu anda zengin olan ülkelere umut verdiğini belirterek, diğer ülkelerin bu konuda oldukça geri kaldığını söyledi.

Bazı aşı üreticileri ile ülkeler arasında özel anlaşmalar imzalandığını ve aşı sırasının rahatlıkla atlandığını aktaran Dr. Ghebreyesus, koronavirüs aşılarının neredeyse tümü zengin denilebilecek 50 ülkede yapıldığını söyledi. Dr. Ghebreyesus, dozların yüzde 75'i gibi önemli bir bölümünün sadece 10 ülkeye teslim edildiğini belirterek, her ülkenin kendi yaşlılarına ve sağlık personeline aşı yapmasının normal olduğunu ama zengin ülkelerde bulunan gençler ve sağlıklı bireylere gelir düzeyi az olan ülkelerde bulunan yaşlılar ve sağlık personelinden önce aşı yapılmasının yanlış olduğunu söyledi. Dr. Ghebreyesus, bunun ne anlama geldiğinin yakın zamanda anlaşılacağını ifade etti.

BM'den de uyarı gelmişti

BM (Birleşmiş Milletler) Genel Sekreteri Guterres de aşıların eşit bir şekilde dağıtılmasının önemine dikkat çekmişti. Gelişmiş ülkelerin sadece kendi insanlarını aşılamaları durumunda asla güvende olamayacaklarını belirten Guterres, mutasyonlu koronavirüsün daha bulaşıcı olduğunu ve şimdiye kadar üretilen aşıları etkisiz kılabileceğini ifade etmişti. Guterres, aşı tedariki ve dağıtımının asla eşit yapılmadığına dikkat çekerek, dünya genelinde üretim kapasitesinin artırılması için çağrıda bulunmuştu. Koronavirüs aşılarının eşit şekilde dağıtılması için 2020 senesinin Nisan ayında COVAX isimli bir plan oluşturulmuştu.

COVAX nasıl başlatılmıştı?

COVAX, zengin ülkeler tarafından koronavirüs aşılarının stoklanacağına ilişkin kaygıların ardından başlatılmıştı. Hem zengin hem de yoksul ülkelerin koronavirüs aşılarına eşit şekilde ulaşmaları için hazırlanan COVAX planı, gelir düzeyine bakmadan tüm ülkelerin söz konusu aşılara adaletli bir şekilde ulaşmalarını amaçlıyor. Girişimin liderliğini DSÖ'nün (Dünya Sağlık Örgütü) yanı sıra iki farklı aşı savunma grubu yürütüyor. COVAX girişimine şu ana kadar 190 ülke katıldı. Girişime yapılan bağışlar, aşının üretimi, tedariki ve dağıtımı için kullanılıyor. COVAX girişiminde Rusya ve ABD (Amerika Birleşik Devletleri) ise hala yok.