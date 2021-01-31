Drift Yapan Ünlü Futbol Menajerine Gözaltı Kararı

Şirket kurucusu ve CEO’su olan Mustafa Erdem Karagöl aynı zamanda Türkiye’de çok sayıda futbolcunun menajerliğini yapmakta. Ünlü menajerin görüntüleri ise sosyal medyadan tepki toplayan hareketlere sebep oldu. Ankara’da lüks otomobili ile drift yaparken görüntüleri çekilen Karagöl’e ceza kesildi. Tepki çeken drift görüntülerinin sahibi olan Mustafa Erdem Karagöl’ün ehliyetine el konulup 8 bin 353 TL para cezasına çarptırıldı.

Mustafa Erdem Karagöl, Türkiye’de Galatasaray, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü gibi pek çok kulüpte futbol oynamakta olan 41 futbolcunun menajerliğini yapıyor. Aynı zamanda menajerliği üstlenen şirketin kurucusu ve CEO’su da olan Karagöl, takipçileri ile paylaştığı görüntüler sonrasında ehliyetinden oldu. Ünlü menajer Ankara’da lüks otomobili ile çeşitli yollarda drift yapıp akan trafikte aşırı hız yaparken çektiği videoları takipçilerinin beğenisine sundu. Kaydettiği videoları Tik Tok uygulaması üzerinden takipçileri ile paylaşan Mustafa Erdem Karagöl’e 8 bin 353 TL para cezası kesildikten sonra ehliyeti de elinden alındı. 41 futbolcunun menajerliğini yapan Karagöl’ün paylaştığı videolardan birinde, araç trafiğine açık olan bir kavşak üzerinde uzun süre drift yapması takipçileri tarafından tepki topladı.

Sonrasında ise ünlü menajerin hızla gözden kaybolması dikkat çekti. Karagöl’ün paylaştığı diğer videoda ise Ankara’nın en işlek bulvarı olan Dumlupınar Bulvarı’nda 200 kilometrenin üzerinde aşırı hızlı araç kullanırken otomobiline patinaj yaptırmaya çalışması izleyenleri kızdırdı. Karagöl bu anları Tik Tok hesabından paylaşmıştı. Ancak ünlü menajerin videolarının hızla diğer sosyal medya mecralarına da yansıdığı gözlemlendi. Takipçiler tarafından izlenen videolar sosyal medyada da tepki çekip şikayet edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ise konu ile ilgili olarak Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Halka bildirilen açıklama neticesinde konu ile ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda araç sürücüsü olan Mustafa Erdem Karagöl’ün gözaltına alındığı ve görüntülerin 2018 yılına ait olduğu öğrenilmiştir bilgisi paylaşıldı. Trafık güvenliğin, korumak amacı ile hakkında adli işlem başlatılan ünlü menajerin ehliyetine el konulup 8 bin 353 TL idari para cezası uygulandığı da açıklanan bilgiler arasında yer almaktadır. Paylaşılan yazının altına ilgili şahsın trafikten men edildiği notu da eklendi.